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Как изменилась авиация после терактов 11 сентября

Мария Иглина
35 минут назад

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов, которая в последствии оказала серьезное влияние на всю гражданскую авиацию. "Рамблер" расскажет, как изменились стандарты и правила авиаперевозок с того самого рокового дня.

Как изменилась авиация после терактов 11 сентября
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

После теракта воздушное пространство над США было закрыто на три дня. До случившегося за проверку пассажиров и багажа отвечали частные охранные компании, которые нанимали аэропорты. А через два месяца Конгресс США создал единое Управление транспортной безопасности.

В первую очередь была ужесточена проверка документов. После теракта была разработана специальная технология проверки подлинности данных. Также в зону вылета перестали пускать людей без авиабилетов, а весь зарегистрированный багаж начали пропускать через сканер.

Обезопасили и кабину экипажа в самолетах. Двери заменили на пуленепробиваемые и четко прописали процедуру, как именно пилот покидает кабину и кто должен заменить его на время отсутствия. Так, бортпроводник, прежде чем зайти в кабину, должен позвонить по внутренней связи, сообщить, что все нормально, что рядом никого постороннего нет.

Помимо этого в 2002 году в ЕС были установлены общие правила защиты гражданской авиации и введено требование о проведении проверок безопасности на всех пассажирских рейсах. С тех пор Aviation Security (AVSEC) проверяет экипажи авиакомпаний на готовность противостоять актам незаконного вмешательства. При этом инспекторы стараются проникнуть на борт самолета незамеченными.

Томас Картер, сотрудник Управления транспортной безопасности Нью-Джерси, также рассказал, что проверка пассажиров на деле начинается задолго до аэропорта. Ваши данные начинают уже обрабатывать тогда, когда вы покупаете билет на самолет.

Относитесь с пониманием и терпением к сотрудникам аэропорта, если досмотр багажа проходит дольше обычного. Ведь все это делается для вашей же безопасности и других пассажиров. С каждым годом протоколы безопасности добавляются и обновляются, чтобы подобных трагедий больше не случалось.

Заграница,Томас Картер,Конгресс США,ЕС,
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