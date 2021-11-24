Зачем жители острова Ормуз едят почву

Неподалеку от Ирана расположен удивительный остров под названием Ормуз. Его пейзажи похожи на инопланетные: все в красных, оранжевых и желтых оттенках. Также Ормуз носит статус единственного в мире съедобного острова. "Рамблер" расскажет подробнее об этом месте.
Ормуз расположен в восьми километрах от побережья Ирана. Площадь острова составляет целых 42 километра. Его почва отличается богатым минеральным составом, в ней нашли огромное количество каменной соли. Также в горных породах можно встретить глину, сланец, разного вида карбонаты и остатки вулканической деятельности. А из-за реакции с морской водой пески на пляжах и прибрежные волны окрашены в невероятные цвета.
Также несмотря на то, что на острове практически нет растительности, население все же есть. В небольшой деревне Ормуза обитают рыбаки, которые иногда занимаются добычей соли и охры из камня.
Что же касается статуса единственного в мире съедобного острова, то местные жители действительно добавляют почву в еду. Однако стоит отметить, что пригодную для еды землю собирают только в одном районе на небольшой вершине, затем ее очищают, просеивают и термически обрабатывают. Уникальная пряная специя добавляется в соусы, приправы для рыбы и даже джемы. Также приправа является неотъемлемой частью национального блюда "Ормуза". Вкус почве придают минеральные вещества и соли.