5 вещей, которые опозорят вас в Японии

Перед поездкой за границу очень важно заранее ознакомиться с культурными особенностями выбранной страны. Япония в этом вопросе не исключение. Местные жители придерживаются определенных правил, нарушение которых может задеть их чувства. "Рамблер" расскажет о пяти вещах, которые нельзя делать в Японии.

Носить обувь в помещении

Во многих местах, таких как: храмы, школы, больницы и даже некоторые рестораны — необходимо перед тем, как войти, снять уличную обувь и надеть тапочки. Это правило также важно соблюдать, если туриста пригласил к себе домой местный житель. Забавно, что при входе в уборную одну пару тапок нужно сменять на другую.

Оставлять чаевые в ресторанах

В Японии оставлять официантам чаевые не принято. Если же туристы по незнанию все-таки кладут в счет дополнительно какую-то сумму, встревоженные сотрудники будут всячески пытаться вернуть деньги, что поставит не только их в неловкое положение, но и иностранца.

Залезать в ванну, не приняв душ

Ванна в Японии используется для того, чтобы отдохнуть, а не помыться. В одной и той же горячей воде могут купаться несколько человек, поэтому важно принять душ прежде, чем погрузиться в общую ванну. Это процедура релаксации, а не обыденное мытье, как думаю многие иностранцы.

Разговаривать в общественном транспорте по телефону

Японцы очень строго соблюдают право на личное пространство , поэтому они предпринимают все возможные меры, чтобы не доставлять неудобств окружающим. Естественно, громкая болтовня по телефону или звонкий рингтон возмутит их. Туристам стоит учитывать эту особенность, когда они садятся в поезда или автобусы.

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