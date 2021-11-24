«Большие братья»: 3 причины, почему в Сербии любят русских

Российские туристы любят Сербию по понятным причинам. Для соотечественников на Балканах недорогие отели и транспорт, вкусная еда, близкий язык, нет необходимости оформлять визу для прилета. Но почему же в Сербии так любят русских туристов?

Отзывы на туристических форумах практически единогласно вещают: никакая страна в мире не любит русских туристов так же сильно, как Сербия. Комментаторы делятся опытом, как бармены наливают напитки гостю, едва услышав русскую речь.

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«Я отдыхала в Сербии в 2015 году. По мне было видно, что я не местная, т.к. я была довольно бледная и рыжая. Сербы более загорелые и часто темноволосые. Когда меня спрашивали, откуда я, и я говорила, что из России, мне всегда наливали кофе за счет заведения, покупали десерт или просто делали комплименты. А еще говорили, что очень любят Путина», — Дарья, 26 лет.

Теорию с туристических форумов подтверждают и официальные лица. В августе 2021 года президент Александр Вучич в разговоре с каналом РТС рассказал, что сербы любят русских и посоветовал гражданам страны отдыхать в Сербии, особенно отметив города Белград, Нови Сад, Ниш.

Так почему же в Сербии любят русских? На это много причин, и мы остановимся на трех основных.

1. Единство религии

В Сербии 84,59 % жителей исповедуют православие. В России в разное время от 41 % до 75% людей также причисляли себя к этой ветви христианства. В Сербии с большим уважением относятся к святым русской православной церкви: например, в Сербской православной церкви почитается император Николай II. Кроме того, сербы ценят поддержку от России в религиозных вопросах. Строительство и внутреннее убранство храма Святого Саввы — самого большого православного храма Белграда — с 2015 года курирует компания Россотрудничество.

2. Поддержка в политике

Среди сербов нередко можно услышать фразу, что «россияне — наши большие братья». Подобные «семейные» отношения возникли еще до Первой мировой войны: Россия вступилась за Сербию, когда властей страны обвинили в убийстве австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда. Во время раздела Югославии и бомбежек Белграда в 90-х годах Россия поддержала страну финансово и политически, выслав для восстановления городов тысячи добровольцев. Власти РФ также поддержали Белград в ходе Косовского конфликта 1998 года.

«Я думаю, что одна из причин, по которой наши страны считают друг друга братскими — то, что мы всегда были в одинаковой экономической ситуации, одинаково ужасных коррумпированных правительствах и очень медленном развитии по сравнению с Западом. Конечно, здесь свою роль играет культурное сходство, язык, консервативные взгляды на разные острые темы», — комментарий из обсуждения на форуме Reddit.

3. Похожесть культур

После революции 1917 года в Сербию приехала волна российских иммигрантов. Отношения к ним было сначала положительное, затем неоднозначное: например, сербы не могли понять любовь русских к диким кошкам. Однако после политических событий в конце 90-х российско-сербские отношения значительно улучшились.

В Сербии большое уважение к русскому языку: его учат в школе с 3 класса, им владеет 10-20% населения страны. Традиционная русская и сербская кухня очень похожи: в них много хлеба и мяса, супов и каш, а также блюда тюркских народов.