Как выглядит самый короткий пляж в мире

Пляж Гульпиюри считается самым коротким пляжем в мире. Чтобы пересечь его от конца до края, понадобится меньше времени, чем пройтись по двухкомнатной квартире.
Да, хоть и абсолютно крошечный. Несмотря на размеры, на его берегу бывают отливы и приливы. В местных водах можно плавать, а вот нырять не выйдет: море буквально по колено.
Пляж Гульпиюри располагается на берегу Бискайского залива, который в Испании называют Кантабрийским морем. Это море является частью Атлантического океана.
Пляж со трех сторон окружен скалами, через отверстие которых внизу прибывает вода. Море приходит через небольшой лабиринт из каналов и пещер на противоположной стороне, благодаря чему на пляже можно наблюдать настоящие волны.
В 2001 году пляж объявили официальным природным наследием — на нем нельзя строить и помещать коммерческие объекты.
Пляж располагается на восточном берегу Астурии, на севере Испании, недалеко от границы с Кантабрией.
От Москвы до Мадрида — 5 часов на самолете, от Мадрида до Астурии — 4 часа на поезде или автобусе. Сам пляж располагается в часе от центра Астурии, города Овьедо.
Добраться до Гульпиюри можно пешком от деревни Сан-Антолин, расположенной в 100 метрах от пляжа. Чтобы попасть внутрь, нужно перелезать через скалы. Путешественникам советуют надевать прочную обувь, маркую одежду и не лезть на скалы в купальнике.