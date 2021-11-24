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Как выглядит самый короткий пляж в мире

Дарья Амосова
1 час назад

Пляж Гульпиюри считается самым коротким пляжем в мире. Чтобы пересечь его от конца до края, понадобится меньше времени, чем пройтись по двухкомнатной квартире.

Как выглядит самый короткий пляж в мире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Факты

  • Оригинальное название — Playa De Gulpiyuri (в переводе — «водный круг»);
  • Находится в деревне Навес, Астурия (провинция на севере Испании);
  • Длина — примерно 40 метров;
  • Вместимость — не более 25 человек.

Это что, правда пляж?

Да, хоть и абсолютно крошечный. Несмотря на размеры, на его берегу бывают отливы и приливы. В местных водах можно плавать, а вот нырять не выйдет: море буквально по колено.

Пляж Гульпиюри располагается на берегу Бискайского залива, который в Испании называют Кантабрийским морем. Это море является частью Атлантического океана.

Пляж со трех сторон окружен скалами, через отверстие которых внизу прибывает вода. Море приходит через небольшой лабиринт из каналов и пещер на противоположной стороне, благодаря чему на пляже можно наблюдать настоящие волны.

В 2001 году пляж объявили официальным природным наследием — на нем нельзя строить и помещать коммерческие объекты.

Ramon Diaz

Как добраться

Пляж располагается на восточном берегу Астурии, на севере Испании, недалеко от границы с Кантабрией.

От Москвы до Мадрида — 5 часов на самолете, от Мадрида до Астурии — 4 часа на поезде или автобусе. Сам пляж располагается в часе от центра Астурии, города Овьедо.

Добраться до Гульпиюри можно пешком от деревни Сан-Антолин, расположенной в 100 метрах от пляжа. Чтобы попасть внутрь, нужно перелезать через скалы. Путешественникам советуют надевать прочную обувь, маркую одежду и не лезть на скалы в купальнике.

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