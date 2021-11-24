Как выглядит самый короткий пляж в мире

Пляж Гульпиюри считается самым коротким пляжем в мире. Чтобы пересечь его от конца до края, понадобится меньше времени, чем пройтись по двухкомнатной квартире.

Факты

Оригинальное название — Playa De Gulpiyuri (в переводе — «водный круг»);

Находится в деревне Навес, Астурия (провинция на севере Испании);

(провинция на севере Испании); Длина — примерно 40 метров;

Вместимость — не более 25 человек.

Это что, правда пляж?

Да, хоть и абсолютно крошечный. Несмотря на размеры, на его берегу бывают отливы и приливы. В местных водах можно плавать, а вот нырять не выйдет: море буквально по колено.

Пляж Гульпиюри располагается на берегу Бискайского залива, который в Испании называют Кантабрийским морем. Это море является частью Атлантического океана.

Пляж со трех сторон окружен скалами, через отверстие которых внизу прибывает вода. Море приходит через небольшой лабиринт из каналов и пещер на противоположной стороне, благодаря чему на пляже можно наблюдать настоящие волны.

В 2001 году пляж объявили официальным природным наследием — на нем нельзя строить и помещать коммерческие объекты.

Ramon Diaz

Как добраться

Пляж располагается на восточном берегу Астурии, на севере Испании, недалеко от границы с Кантабрией.

От Москвы до Мадрида — 5 часов на самолете, от Мадрида до Астурии — 4 часа на поезде или автобусе. Сам пляж располагается в часе от центра Астурии, города Овьедо.