Наркотики и болезни: почему Индия опасна для туристов

С 15 ноября Индия открыла границы въезд привитых туристов прибывающих на регулярных рейсах. Однако путешественники могут быть не в курсе о тех особенностях, которые поджидают их в Индии. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Природные явления

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Повышенный уровень опасности несут воды океана и сильнейшие течения, которые могут подхватить и унести от прибрежной зоны. Солнце в Индии тоже довольно активное, поэтому здесь легко можно получить солнечный ожог и тепловой удар.

Также в стране распространены ядовиты змеи, обитающие в воде, опасные насекомые и обезьяны, которые часто переносят болезни.

Преступность

Невзирая на активность со стороны полиции, преступный уровень по-прежнему высок. Большая беда крупного города — это воровство и насилие. Поэтому туристам советуют следить за своими вещами, а туристкам путешествовать в одиночестве.

В последние годы участились случаи похищения, поэтому важно соблюдать безопасность — не пить много, не знакомиться с местными мужчинами и не выходить из дома поздно ночью.

Наркотики

Индия – страна, где традиция употребления каннабиса имеет тысячелетнюю историю. Правда, в последние годы ситуация с наркотиками стала гораздо хуже, местные и туристы переходят на более тяжелые вещества, в том числе героин.

Приобрести наркотики в Индии можно практически везде, чем пользуются многие туристы. При этом употребление наркотиков запрещено. Турист легко может получить срок более десяти лет за хранение или распространение.

Заболевания

Антисанитария и тропический климат способствуют распространению холеры и чумы. Перед поездкой врачи рекомендуют обязательно сделать две прививки: против брюшного тифа и гепатита А.

Однако с малярией и прочими видами лихорадки дела обстоят сложнее, так как вакцины от них не существует. Вы можете начать прием специальных препаратов за месяц до отъезда, но они плохо влияют на печень.

Правила поведения

Культура индусов не до конца может быть понятна жителям Европы. Тело как женщин, так и мужчин должно быть полностью закрыто. В случае несоблюдения туристами такого правила появляется риск оказаться в полиции.