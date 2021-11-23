4 поступка, за которые можно попасть в тюрьму в Египте

Будьте аккуратнее на отдыхе.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Если верить опросам, примерно 5% россиян планируют отправиться отдыхать в Египет на новогодние праздники. Нет ничего удивительного — хочется, наконец, отдохнуть и забыть на время о суете в холодном городе. Если и вы уже присматриваете уютный отель в стране пирамид, мы предостережем вам от действий, которые могут привести к большому штрафу или даже тюремному сроку.

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Контролируйте дозу алкоголя

Как бы не хотелось отметить праздники с достаточным количеством спиртного, стоит быть очень аккуратными, распивая спиртные напитки в общественных местах. Да, в отеле можно позволить себе суть больше, однако, выйдя за его пределы, постарайтесь отказаться от напитков хотя бы на время прогулки или тура по окрестностям. Все дело в том, что власти Египта не будут делать скидку на то, что вы турист, до тюрьмы дело, скорее всего, не дойдет, а вот на штраф точно можно рассчитывать.

Не ругаемся матом

Не стоит думать, что вас не поймут — россиян в Египте всегда много, и местные очень хорошо понимают русский язык. Ругаться прилюдно здесь запрещено, и не стоит расслабляться, если рядом нет полицейского — бдительные египтяне вызовут полицию незамедлительно, если вашу брань будет невозможно остановить. Если вы не можете обходиться без бранных слов, постарайтесь контролировать себя в общественных местах, иначе есть вероятность столкнуться с представителями власти и провести некоторое время в полицейском участке.

Никаких «специфических» фото

В Египте существует строгий запрет на фото военных, военной техники, стратегических объектов и полицейских. Минимум, о чем вас попросят, если застанут вас за фотосессией одного из важных для государства объектов или же представителя власти, удалить фотографию. Если же турист не успокаивается и пытается сделать фото, несмотря на предупреждение, смельчака отвозят в полицейский участок, выписывают штраф, а в некоторых случаях арестовывают на установленный в данном регионе срок. Как правило, туристов предупреждают, что именно нельзя фотографировать, однако часто находятся люди, которых не пугают никакие запреты. Не надо так.

Оставьте кораллы на месте