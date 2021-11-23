4 поступка, за которые можно попасть в тюрьму в Египте

Будьте аккуратнее на отдыхе.
Если верить опросам, примерно 5% россиян планируют отправиться отдыхать в Египет на новогодние праздники. Нет ничего удивительного — хочется, наконец, отдохнуть и забыть на время о суете в холодном городе. Если и вы уже присматриваете уютный отель в стране пирамид, мы предостережем вам от действий, которые могут привести к большому штрафу или даже тюремному сроку.
Как бы не хотелось отметить праздники с достаточным количеством спиртного, стоит быть очень аккуратными, распивая спиртные напитки в общественных местах. Да, в отеле можно позволить себе суть больше, однако, выйдя за его пределы, постарайтесь отказаться от напитков хотя бы на время прогулки или тура по окрестностям. Все дело в том, что власти Египта не будут делать скидку на то, что вы турист, до тюрьмы дело, скорее всего, не дойдет, а вот на штраф точно можно рассчитывать.
Не стоит думать, что вас не поймут — россиян в Египте всегда много, и местные очень хорошо понимают русский язык. Ругаться прилюдно здесь запрещено, и не стоит расслабляться, если рядом нет полицейского — бдительные египтяне вызовут полицию незамедлительно, если вашу брань будет невозможно остановить. Если вы не можете обходиться без бранных слов, постарайтесь контролировать себя в общественных местах, иначе есть вероятность столкнуться с представителями власти и провести некоторое время в полицейском участке.
В Египте существует строгий запрет на фото военных, военной техники, стратегических объектов и полицейских. Минимум, о чем вас попросят, если застанут вас за фотосессией одного из важных для государства объектов или же представителя власти, удалить фотографию. Если же турист не успокаивается и пытается сделать фото, несмотря на предупреждение, смельчака отвозят в полицейский участок, выписывают штраф, а в некоторых случаях арестовывают на установленный в данном регионе срок. Как правило, туристов предупреждают, что именно нельзя фотографировать, однако часто находятся люди, которых не пугают никакие запреты. Не надо так.
Вывозить кораллы из страны тоже запрещено. Кстати, это правило распространяется и на ракушки, а также на все, что вы подберете с морского дна. Если вы не везете большой мешок с дарами моря, в тюрьму вы, конечно, не попадете, однако при нарушении правила вывоза ценных предметов вам могут выписать штраф, кроме того, нередки случаи, когда «контрабандистам» запрещали въезд в страну на несколько лет.