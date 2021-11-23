"Русские выглядят серой массой": почему женщинам нравятся турки

Существуйте много примеров того, как россиянки оставались в отношениях после курортных романов, выходили замуж и заводили семью. Однако таких случаев единицы. Курортный роман потому так и называется, что длится только на протяжении отдыха, но, как оказалось, многие женщины едут за краткосрочными отношениями. В материале "Рамблера" — мнения и истории россиянок о курортных романах с представителями восточной страны.

Почему женщинам это нравится

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Женщины пишут, что турецкие мужчины сильно отличаются от российских. Во-первых, своим внешним видом. Когда они зарабатывают деньги, то сразу спускают их на бредовые вещи, чтобы казаться статуснее. Они одеваются в хороших магазинах, ухаживают за собой и делают все, чтобы их внешний вид был как можно привлекательнее для женщин. Кроме того, с женщинами они более обходительны, чем русские мужчины. Всегда делают комплименты и редко говорят о себе.

"Кстати, тут пишут, что, мол, наши мужики такие же на курортах – брехня! Я отдыхала и на Кавказе, и в Крыму, да и в Турции наших видела – прямо сказать, не орлы, а хуже всего, что даже не пытаются"

Как отмечают многие женщины на форумах, если турок хочет познакомиться с женщиной, он подходит и начинает делать ей комплименты, предлагает сводить в ресторан или развлечь. Некоторые прямо говорят: "Выходи за меня замуж". Конечно, никакого замужества не будет, но женщины же любят ушами. Русские мужчины начинают рассказывать о себе и совсем не уделяют внимания девушкам.

"Если у наших женщин есть возможность почувствовать себя желанными и прекрасными, почему бы и нет. Мне лично турки очень импонируют своей работоспособностью, способностью восхищаться и мужественностью. Русские выглядят на фоне серой избалованной массой"

"Мне кажется, что ни в одной стране мира женщина не получает столько знаков внимания везде, куда бы не пошла"

Чем заканчиваются курортные романы

Существует слишком много историй и с счастливым, и с несчастным концом. Одни девушки понимают, что у романа не будет продолжения сразу же, как садятся в самолет. В некоторых случаях переписываются со своими возлюбленными еще какое-то время. Однако есть и случаи, когда курортные романы доходили до замужества, и многие понимали, что совместна жизнь с турками — совсем не такая, как многие это представляют.

"Знакомая вышла замуж за турка.. пожила там 2 года и вернулась - после замужества он ее фактически превратил в домашнюю рабыню, хотя до замужества так красиво ухаживал, обещал.. Хорошо что не обрюхатил"

"Я года два назад общалась с одной очень приятной девушкой лет 20. Она вышла замуж за обеспеченного араба и живет в Египте. Ей там безумно скучно. Практически все время она сидит дома. Правда от скуки она выучила арабский и мечтает работать хотя бы переводчиком"

Вариантов развития событий масса. Иногда девушки состоят в курортных отношениях на протяжнее долгих лет, постоянно летают за границу, но ничем серьезным это не заканчивается.

"Мне рассказывала моя знакомая про свою подругу, у которой лет 5 продолжается любовь-морковь с турком. Она хочет выйти за него замуж, а он уже нет, но встречаться не перестали. Она летает в Турцию 3-4 раза в год, а на русских мужиков даже смотреть не хочет. Бывает и такое"

Многие девушки остаются очарованными своими курортными романами уже после завершения отпуска. Однако их предостерегают: ничем хорошим это не кончится. Советуют выбросить из голову дурные мысли о замужестве с иностранцем.

"Приглашает в Стамбул, ехать боюсь. Не могу жить без его глаз. Ничего мне не обещал, не просил. Реально обычно живет, работает и так же отдыхает"