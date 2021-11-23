Как устроены туалеты в Антарктиде

Управление нужды в Антарктиде считается большой проблемой из-за сильных морозов. Дело не только в том, что люди не могут сходить в туалет, уборка отходов тоже является большой проблемой. В материале "Рамблера" — о том, как люди справляются с естественной нуждой в экстремально холодных условиях.

Существует два способа установления туалетов. Если есть возможность, то его ставят в специальный санитарный отсек. Он похож на обычный вагончик, где расположены мужские и женские туалеты, а также есть душ. Его устанавливают в случае длительной экспедиции или в местах, где большая проходимость людей.

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Стоит отметить, что в Антарктиде люди не оставляют после себя никаких отходов, поэтому даже в солнечную погоду не удасться сходить за ближайший сугроб. Это может навредить экологии.

Туалет в палатке

Как правило, палатку устанавливают на коротких экспедициях, где не нужен душ и есть только сотрудники одного пола. Соответственно, если в группе есть женщины, то устанавливается две палатки. Помещение с туалетом находится прямо в лагере рядом с жилыми местами. Дело в том, что из-за высоких температур и плотных палаток запаха и шума от туалетов нет.

"Палатку нужно установить максимально прочно, если вы не хотите оказаться в неловкой ситуации. Сильный ветер сможет снести навес и вы останетесь с туалетом посреди сугробов. Не очень приятная ситуация", — говорит Маркус Арнольд, ученый, изучающий окружающую среду.

Маркус часто приезжает с экспедициями в Антарктиду, был во многих других странах и жил в экстремальных условиях, поэтому к туалету в палатке он уже привык.

Внутри палатки ставят биотуалеты. Их два: для малой и большой нужды. Отличаются они только тем, что в первом резервуар похож на большую пластиковую бутылку, а во втором все складывается в обычный пакет. Каждый день резервуары меняют, запечатывают, а потом отвозят в Чили как биологические отходы.

Туалет в помещении

Санитарные помещения тоже предусмотрены в экспедициях в Антарктиду. Они похожи на небольшие вагончики, где есть душ и два туалета: мужской и женский. Вагончик также ставят недалеко от лагеря, он полностью закрыт от ветра, но никак не отапливается. Поэтому одна из жалоб людей, пребывающих в Антарктиде, — дискомфорт и холод при управлении нужды. В солнечные дни вагончик прогревается, но туалеты по-прежнему остаются достаточно холодными.

Как и в палатке, в вагончике есть два биотуалета для малой и большой нужды. Оба туалета закрываются плотными крышками, чтобы скрыть отходы. Если вам надо одновременно справить и малую, и большую нужду, то придется пересаживаться. В писсуары также нельзя бросать туалетную бумагу, потому что это классифицируется как жидкие отходы. Везде установлены инструкции, которые схематично показывают то, как нужно пользоваться туалетом. Каждый день содержимое также меняют и вывозят на самолете в Чили.