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Черный туризм: места, которые манят путешественников

Мария Иглина
1 час назад

Некоторые путешественники стремятся попасть в такие места, где когда-то шли войны, происходили стихийные бедствия или какие-либо другие катастрофы. Такой вид туризма называют черным или темным. "Рамблер" расскажет о страшных местах, которые манят туристов.

Черный туризм: места, которые манят путешественников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Остров кукол, Мексика

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Говорят, что здесь однажды утонула маленькая девочка, дочь рыбака Хулиана Баррера, единственного человека, жившего на острове в начале 1950-х. И тогда мужчина нашел куклу и, посчитав, что в ней дух его дочери, привязал ее к дереву. Затем он собрал все выброшенные игрушки в округе и развесил по веткам. И на сегодняшний день это место стало популярным туристическим объектом.

"Лондонская темница", Англия

malditofriki/Flickr

"Лондонская темница" открылась в 1974 году в центре Лондона. В ней воссозданы самые кровавые и жуткие исторические события, которые когда-либо происходили в городе. В "темнице" проходит 18 шоу с участием 20 актеров, которые исполняют роли печально известных персонажей Лондона, среди которых серийный убийца Джек Потрошитель.

Припять, Украина

В этом городе в апреле 1986 году произошла трагедия на Чернобыльской АЭС, вследствие которой было высвобождено огромное количество радиоактивных частиц в атмосферу. В ходе аварии погиб 31 человек, но происшествие затронуло миллионы людей. Город Припять находится до сих пор в том состоянии, в котором и был оставлен.

Чоенг Эк, Камбоджа

Это место бывшего фруктового сада и братской могилы жертв режима красных кхмеров, которые погибли в период между 1975 и 1979 годом. Сейчас является мемориалом, отмеченным буддистской ступой, наполненной более 5000 человеческих черепов.

Окпо-Ленд, Южная Корея

Editorkinna/wikimedia.org

После двух несчастных случаев со смертельным исходом, парк развлечений был закрыт в 1999 году. Все аттракционы и постройки остались в том же положении, в каком они были на момент случившегося. И спустя много лет это место стало одним из самых страшных заброшенных парков развлечений в мире. В 2011 году парк был окончательно разобран, а земельный участок был выставлен на продажу, однако до сих пор его так никто и не приобрел.

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