Почему Франция и Испания делят необитаемый остров

Ежегодно раз в шесть месяцев две страны передают друг другу почти 7000 квадратных метров территории. Причем делают это совершенно добровольно на протяжении уже нескольких столетий. Где находится это удивительное место и что предопределило его необычную судьбу, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Zarateman/wikimedia.org Zarateman/wikimedia.org

Посреди реки Бидасоа, неподалеку от ее впадения в Бискайский залив, находится остров Фазанов. Он необитаем, но трава на нем всегда аккуратно подстрижена, а в центре расположился монумент, посвященный знаменитому историческому событию случившемуся на острове в далеком 1659 году.

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Именно на острове Фазанов, который был в то время нейтральной территорией, в течение трех месяцев французы и испанцы обсуждали условия прекращения продолжавшейся 30 лет войны. В итоге был подписан Пиренейский мирный договор, который прекратил все военные действия. И он же определил дальнейшую судьбу самого острова, которая оказалась весьма необычной.

Согласно Пиренейскому мирному договору устанавливались границы между государствами, оговаривалась передача территорий, а также определялись хозяева острова Фазанов. Вернее, хозяева-то как раз и не были названы. Согласно договору, Испания и Франция должны были поделить остров между собой.

Но поскольку делить особо было нечего (площадь острова довольно мала, всего 6820 м² ), была достигнута следующая договоренность: контроль за островом будет последовательно переходить от одной страны к другой. Так, на полгода, с 1 февраля по 31 июля остров становится собственностью Испании, а на следующие шесть месяцев переходит во владение Франции. Случай, надо сказать, уникальный.

Ежегодно представители власти двух стран встречаются на острове Фазанов для передачи документов о собственности. Официально управляющими острова поочередно становятся командующие испанского и французского флота. Однако на деле за территорией приглядывают мэры городов, расположенных по обеим сторонам острова: Ируна и Андая.

Официально доступ на остров для туристов закрыт, однако представители властей частенько выгоняют с него нелегальных путешественников.