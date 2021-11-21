Как российская семья оказалась в заточении на Мальдивах

Семья из России оказалась "в заточении" на Мальдивах. Об этом сообщили СМИ в ноябре. "Рамблер" разбирался, в чем дело.

О ситуации рассказала порталу TourDom.ru туристка, находящаяся сейчас на Мальдивских островах.

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Оказалась, что супруги с двумя детьми, одному из которых всего 8 месяцев, прибыли в Мале еще 26 октября. По прибытию выяснилось, что у женщины положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. И несмотря на то, что у остальных членов семьи вирус обнаружен не был, их всех отправили в карантинный отель Fun Island.

Интересно, что за обсервацию им пришлось заплатить самим. А сумма получилась внушительная — 7700 долларов на всех. За трансфер до карантинного отеля отдыхающие также платили сами. Это обошлось им еще 650 долларов.

"Нам сказали, что стоимость проживания рассчитана исходя из срока 28 дней – карантин может быть продлен на 2 недели, если заболевший и контактировавшие с ним будут проживать в одной комнате. Но заверили, что это формальность – через 14 суток нас отпустят, а половину суммы, полученной как залог, вернут",— рассказала Мария порталу.

Семья проживала в раздельных номерах. Женщина оставалась в одном бунгало, а ее муж с детьми — в другом

12 ноября у Марии закончился срок карантина. ПЦР-тесты на коронавирус у всей семьи пришли отрицательные. Уже в этот день россияне планировали улететь обратно в РФ, но руководство отеля категорически отказало им в предоставлении предварительно оплаченного трансфер в аэропорт.

В гостинице считают, что россияне жили в одном номере, а поэтому у муж и дети считаются "контактными", что значит, что с 12 ноября им нужно прожить там еще один срок изоляции. По их мнению, заразиться они могли и в последний день изоляции.

Россияне отмечают, что "просто оказались здесь в заложниках".

Решить проблему помогает российское консульство, но это пока не дает результата.

При этом условия жизни и цены на карантинный отель оставляют желать лучшего: