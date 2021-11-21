Израиль открывается для туристов: ради чего туда стоит полететь

C 1 декабря 2021 года Израиль открывает границы для туристов, привитых российской вакциной «Спутник V». Для доступа в страну туристу нужно будет пройти несколько административно-медицинских процедур, вроде серологического теста и ожидания результатов в гостиничном мини-карантине. Однако при благополучном прохождении проверок гость страны получит «зеленый паспорт» и сможет наслаждаться красотами Земли обетованной, «текущей молоком и медом», как сказано в Библии. Куда же отправиться в первую очередь? Советы «Ленты.ру» и экспертов, жителей Израиля.

Восток

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На карте израильская территория напоминает сильно сточенный карандаш, направленный острием вниз, — вдоль сирийско-африканского разлома в сторону Эйлатского залива Красного моря. Если с севера на юг территорию страны можно проехать на быстрой машине часов за шесть (между самыми отдаленными точками 470 километров), то протяженность с запада на восток составляет в самой широкой части всего лишь 135 километров.

От аэропорта Бен-Гурион рядом с Тель-Авивом, куда прилетает большинство иностранных туристов, до Иерусалима — пожалуй, самого известного города страны — можно доехать всего за час или даже меньше: Тель-Авив и Иерусалим соединяет скоростное шоссе. Поэтому вполне логично начать свое путешествие именно с Иерусалима.

Если турист прежде не бывал в Израиле (или если он религиозен), то, вероятнее всего, первым делом в Иерусалиме он отправится в Старый город. Верующие непременно посещают святыни. Христиане направляются в храм Гроба Господня и другие пункты Via Dolorosa (Крестного пути), мусульмане — на Храмовую гору, чтобы помолиться в мечети Аль-Акса и у Купола Скалы Масджид Куббат ас-Сахрана (немусульманам вне организованных туристических групп туда доступ практически закрыт), иудеи — к Стене Плача (на иврите — Ха-Котель ха-Маарави, Западная стена). Молельное пространство перед ней разделено на женскую и мужскую половины (как это заведено в синагогах), но прийти к древним камням и, по обычаю, оставить между ними записочку с заветным желанием может человек любого вероисповедания.

Если же турист не столько религиозен, сколько любопытен, то он наверняка посетит раскопки дворца Давида с другой стороны Стены Плача, а также остатки римских вилл и тоннели-водоводы, в которых во время описанной Иосифом Флавием Иудейской войны прятались еврейские повстанцы.

Циклопическая кладка подземных коридоров и цистерн для воды производит грандиозное впечатление. На обратном пути из Старого города грех не заглянуть на базар, где в старинных, еще османских времен лабазах арабские торговцы продают сувениры, ковры, украшения и керамику. Торговаться обязательно: по своему обычаю, продавцы сильно завышают начальную цену и при умелом торге охотно скинут треть, а то и половину.

Тем же, кто уже был в Старом Городе, тоже есть чем заняться в Иерусалиме. Утро стоит посвятить прогулкам по старым кварталам Западного Иерусалима — Ямин Моше и Немецкой колонии, где работает множество маленьких кафе и магазинчиков украшений, дизайнерской одежды и сувениров ручной работы. Вторую половину дня лучше оставить для Музея Израиля, причем закладывать на это посещение не час и не два, а минимум часа четыре. Музей окружен живописным парком с фонтанами и розариями, а со смотровой площадки на холме, которую украшает ивритская версия скульптуры Роберта Индианы LOVE, открывается один из лучших закатных видов Вечного Города.

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Запад

Закат в горах прекрасен, но закат над морем — это что-то необычайное. Любоваться им логично на Тель-Авивской набережной. А после заката устроить тур по барам и ночным заведениям бульвара Ротшильд, если туристы любят ночную жизнь, или спокойно погулять по парку и тесным улочкам старого Яффо, посидеть за бокалом вина у самой воды в ресторане Северного порта.

Осенью и зимой море в Тель-Авиве уже прохладно для купания, зато это время идеально для гурманов и поклонников искусства и винтажа. Ресторанов в Тель-Авиве множество, но они большей частью кошерные, поэтому тем, кто хочет поесть морепродуктов (они запрещены к употреблению в пищу правилами кашрута), лучше отправиться в порт Яффо. Там в арабских заведениях — от забегаловок с обслуживанием навынос до традиционных ресторанов с меню, официантами и скатертями на столах — подают креветок, мидий, осьминогов и кальмаров.

Там же, в Яффо, по пятницам работает самая известная израильская «блошинка» шук Пишпишим, где можно довольно дешево купить керамику, старые открытки, винтажную мебель. Кроме стихийного рынка с товарами, разложенными буквально на земле, есть и постоянные торговые точки с узкой специализацией — виниловые пластинки, фонари и люстры, букинистические лавки. Если же нужен не винтаж, а украшения или сувениры ручной работы, — за ними в ту же пятницу можно отправиться в центр Тель-Авива, на «улицу мастеров» Нахалат Беньямин.

Культурный голод можно и нужно утолять в музеях: от археологического парка в Кейсарии, где археологи раскопали и частично восстановили античный город-порт с амфитеатром, где сейчас проводят концерты, до тель-авивского художественного музея с постоянной коллекцией и выставками мирового уровня, а также музея дизайна в Холоне. В Тель-Авиве живет много русскоязычных художников, дизайнеров, журналистов, гидов, они проводят лекции на русском языке (например, такие мероприятия часты в «русском» книжном магазине «Бабель»). Так что время в крупнейшем городе Израиля всегда можно провести с интересом и пользой.

Север

Израильтяне всегда советуют туристам, у которых есть международные водительские права, брать напрокат машину. Это особенно удобно для путешествий на север страны. Если до Хайфы и старого арабского порта Акко можно добраться из Тель-Авива на поезде, путешествовать на гору Кармель (где делают самое, пожалуй, вкусное в Израиле вино — кармельский мускат) или в город ортодоксов и каббалистов Цфат лучше на авто. В Хайфе нужно посмотреть Бахайские сады (парк с «висячими» террасами на склонах, сбегающих к морю, принадлежащий храму последователей веры Бахаи) и пообедать в одном из ресторанчиков Акко, а потом отправиться дальше от моря на запад, в сторону гор Кармель и Хермон.

Север прекрасен своими пейзажами: холмами и широкими долинами, в самой плодородной из которых — Изреельской — в первой половине прошлого века зародилась киббуцная культура, ставшая основой современного государства Израиль. Об этом много и подробно пишет в своих романах один из ведущих современных писателей Израиля Меир Шалев.

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Путешествуя по северной части страны с запада на восток, нужно непременно осмотреть пресноводное озеро Кинерет, из которого берет начало река Иордан. У этого водоема множество имен: Тивериадское озеро (по имени известного еще с античности города Тверия на его берегу), Геннисаретское озеро и, наконец, Галилейское море — то самое, где, согласно евангельским текстам, Иисус ходил по водам. В Тверии есть неплохие гостиницы и апартаменты где можно остановиться на ночь, чтобы с утра отправиться в Цфат.

Быть на севере Израиля и не осмотреть город художников и каббалистов Цфат просто-таки непростительно. Он раскинулся на холмах и прекрасен в любое время года, но особенно хорош осенью в ясную погоду, когда с верхней точки города (около 900 метров над уровнем моря) видно голубое зеркало Кинерета и заснеженная вершина Хермона.

По Цфату хорошо прогуливаться не спеша, заходя в крошечные синагоги, основанные мистиками-каббалистами еще в XV-XVI веке, когда они были изгнаны из Испании и переселились в Палестину. Перекусить можно в одном из местных ресторанчиков, а после купить местный специалитет — полутвердый овечий сыр — в одной из нескольких цфатских сыроварен и пройтись по лавкам художников. Тут продают все: от цветных декоративных витражей до восковых свеч, от украшений до предметов иудаики (кубков-кидушей для благословения вина, шаббатних подсвечников и ханукий).

Юг

Южное направление — от отелей Мертвого моря до курортного города Эйлат — особенно популярно у туристов в бархатный сезон, осенью и ранней весной: летом на юге Израиля очень жарко. По пути на Мертвое море туристы обычно заезжают в живописный заповедник Эйн-Геди с каскадом природных скальных бассейнов и водопадом Шуламит. Другой непременный пункт туристической программы — исторический заповедник Масада с древней крепостью: согласно книге Иосифа Флавия, ее обороняли и героически погибли зелоты, восставшие против римлян. Даже тем, кто не слишком интересуется древней историей, будет интересно взглянуть на раскопанные археологами древние постройки Масады и мозаики дворца царя Ирода.

На побережье Мертвого моря множество отелей. Некоторые из них выполняют функции санаториев для тех, кто приезжает лечить целебной насыщенной солями водой и лечебными грязями болезни кожи и суставов. Для тех, кому лечение не нужно, Мертвое море становится отличным развлечением: где еще при определенной сноровке можно плавать стоя или неподвижно лежать в воде, читая книжку?

Наконец, самая южная точка Израиля — порт и курорт Эйлат. Температура воды в Эйлатском заливе Красного моря даже зимой редко опускается ниже плюс 21 градуса Цельсия, поэтому закаленные северные туристы могут купаться и в декабре. Если же вода все же покажется холодноватой (летом ее температура поднимается до плюс 26 градусов), то можно заменить купание экскурсиями — например, в дельфинарий, в подводную обсерваторию, где можно полюбоваться кораллами и яркими рыбками, или в скальную долину Тимна, ландшафт которой напоминает марсианский.

В Тимне с древнейших времен находились медные копи (их называют «Копями царя Соломона»). Еще одна достопримечательность долины — остатки древнеегипетского храма богини Хатхор (конец XIV века до нашей эры)

В заключение — несколько советов и личных рекомендаций от израильтян, которые профессионально занимаются туризмом и всегда рады гостям.

Советник по туризму Посольства Государства Израиль в РФ Владимир Шкляр:

Государство Израиль хочет защитить от коронавируса и своих граждан, и туристов. Такова ковидная реальность. Мы, как и многие другие страны, требуем анализ ПЦР. Израиль признает российскую вакцину, но пока она не признана ВОЗ, мы помимо теста ПЦР будем проводить дополнительную серологическую проверку. Надеюсь, в ближайшее время ВОЗ признает «Спутник V» и в проверке уже не будет необходимости.

Мы понимаем, что турпоток из России в Израиль, который был до пандемии, не восстановится в ближайшее время. В 2019 году в Израиль въехало более 318 тысяч россиян — это без учета тех, кто приезжал «одним днем», было около 80 еженедельных рейсов. По мнению специалистов, восстановление допандемийного уровня турпотока может занять годы. Все будет зависеть от многих факторов — открытия авиасообщения между нашими странами, количества рейсов… Но мы рады, что после почти двухгодичного перерыва границы Израиля открываются, и скоро потихоньку к нам снова поедут туристы.

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Конечно, приедут не все кто хотел бы, понятно, что есть сложности — сейчас вообще сложно путешествовать. Но в Израиле все туристы, прошедшие проверки, в течение 24 часов, а по факту значительно быстрее, получают «зеленый паспорт», дающий право посещения кафе, музеев, клубов — любых общественных мест наравне с израильтянами. У нас сейчас нет ковидных ограничений на посещение, скажем, театров, все рестораны открыты с полной загрузкой. Конечно, в больницах или супермаркетах нужно носить маску, но в остальном страна вернулась к привычной жизни, наблюдается спад заболеваемости. Хотя мы за полтора года уже поняли, что у ковида есть свои подъемы и спады, и вряд ли кто-то может дать точный прогноз развития событий хотя бы на три месяца вперед.

Результат ПЦР-теста и серологии турист получает в течение суток по прилете в Израиль. Если все в порядке — у него «зеленый паспорт», он может спокойно отдыхать. Если же у туриста будет выявлен ковид во время пребывания в Израиле, ему придется находиться на карантине в ковидном отеле. Лечение оплачивается либо за счет туриста, либо покрывается медицинской туристической страховкой. Также если у туриста есть сертификат о вакцинации, но серология по прилете покажет отсутствие антител, то турист должен отправится на карантин до двух недель, либо вернуться в страну вылета. Поэтому мы рекомендуем россиянам еще до поездки пройти серологический тест и выявить наличие антител. Это не обязательное требование, но так все будут чувствовать себя гораздо увереннее.

Относительно средств размещения. В Израиле, несмотря ни на что, продолжается строительство гостиниц: и в Эйлате, и в Тель-Авиве, и в пустыне, и на Мертвом море. Гостиницы получали многомиллионную помощь от государства. Так как страна была закрыта, в какой-то момент активизировался внутренний туризм, что тоже пошло на пользу отелям, особенно в Эйлате и на севере. Но все же гостиничному бизнесу трудно без иностранных туристов, мы им очень рады

Эйнат Кляйн, историк и гид по Израилю

В Израиле хорошо «раскручены» основные иерусалимские святые места, немного Тель-Авив, немного Акко и, разумеется, Мертвое море. Но если полный комплект «must see достопримечательностей» уже осмотрен, самое время углубиться в скрытое от глаз обычного туриста (а зачастую и малоизвестное даже самим израильтянам). Так, в Акко, помимо знаменитых Залов Крестоносцев, есть чудесная крохотная синагога знаменитого раввина-каббалиста XVIII века раби Моше-Хаима Луцатто (РАМХАЛь) с ямой, выкопанной прямо в центре молельного зала: в ней раввин проводил часы в мистических трансцендентных путешествиях.

Можно отправиться на гору Гризим в гости к самаритянам — небольшой, насчитывающей всего лишь около тысячи человек, общине, которая прочно вошла в христианский дискурс благодаря благородному спасению одним добрым самаритянином страждущего путника пару тысяч лет назад — как гласит известная притча.

В Израиле пять пустынь, и каждая из них хранит свои секреты. Иудейская пустыня некогда стала домом для десятков древних хасмонейских крепостей, римских форпостов, а затем и византийских монастырей. Некоторые монастыри, например, Мар Саба, действуют по сей день (и больше похожи на крепость, чем на церковь).

Израиль — очень спортивная страна. Здесь сотни пешеходных и скалолазных маршрутов разной степени сложности. Можно с маленькими детьми выйти на тропу буквально на пару часов, можно идти по руслу реки, а можно углубиться в пустынные скальные тропы на несколько дней — с палатками, экипировкой, «по-взрослому». Самый известный израильский пеший маршрут — Тропа Израиля, входящая в шорт-лист самых красивых треков мира. Она пересекает страну с севера на юг, через самые живописные ландшафты и достопримечательности. Полное прохождение Тропы занимает несколько месяцев, поэтому обычно туристы выбирают самый интересный для них участок, воспользовавшись специальными картами или присоединившись к группе с гидом.

Мой личный топ-3 пеших маршрутов по Израилю:— трек по ущелью Вади Кельт, мимо монастыря Георгия Хозевита;— трек по ручью Амуд, мимо древних мельниц и шелковичных деревьев;— кратер Рамон и Скорпионий хребет (Маале Акрабим) с невероятными «марсианскими» видами.

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Совладелица тель-авивского книжного магазина «Бабель», основательница бренда The Skirt Лена Коган:

Мы очень рады, что Израиль снова открылся, потому что у нас всегда есть культурная программа для русскоязычных туристов. Если кто-то захочет совместить приятное с интересным и познавательным на русском языке — это к нам. 12 декабря — лекция режиссера и продюсера Ромы Либерова о литературно-кинематографических пересечениях, возникших при съемках его фильмов, и о писателе Георгии Владимове, 14 декабря — выступление Виктора Шендеровича, 19 декабря поговорим с филологом Борисом Иомдиным о тонкостях лингвистики, 22 декабря — с галеристом и арт-дилером Егором Альтманом о фрейдизме в искусстве. Плюс у нас есть живые концерты: например, 16 декабря выступает свинг-группа Eli and Chocolate Factory.

Из того что мы, местные, любим и посещаем — советую отличный книжный магазин «Маленький принц» на улице Кинг Джордж, один из лучших в Тель-Авиве: там много книг на английском, потрясающе уютно, можно поесть или выпить кофе. Любителям винила рекомендую небольшой, но очень известный магазин на улице Иона Анави (там, кстати, есть отдел скидок, можно очень дешево купить отличные пластинки)