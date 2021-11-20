Что не стоит есть в турецких отелях

Россияне обожают Турцию за приемлемые цены и возможность отдыхать без забот и лучше планировать отпускной бюджет. Обычно в пятизвездочных отелях высокой качество кухни, остальные не всегда соответствуют ожиданиям. "Рамблер" расскажет о недостатках питания в турецких отелях.

Первое, что бросается в глаза любителям мяса, это его скудный выбор. В основном, подают курицу и баранину, с которой справится не каждый желудок.

Дело в том, что в Турции не развито разведение крупного рогатого скота, поэтому туши закупают за рубежом. Красное мясо стоит дорого и не вписывается в бюджет отелей.

Поэтому оставшееся с вечера мясо подают под другим соусом, в тушеном виде в горшочке или протертым в супе-пюре. Вы вряд ли отравитесь, но знайте, что это переработанный продукт. Это же касается и кусочков колбас и сосисок, которые превращаются в ингредиенты для салатов или яичницы.

Фруктов обычно тоже подают мало, зачастую они слегка недоспелые. Закупают их такими, чтобы дольше хранились. Зато вы всегда можете закупиться дешевыми и спелыми продуктами на рынке.

Из безусловных плюсов турецких столов — огромное разнообразие восточных сладостей. Правда, не стоит есть ее постоянно, так как обилие сахара никогда не приносит пользу.

Более того, кондитеры нередко проделывают трюки с десертами. Чтобы вчерашние сладкие блюда выглядели свежими, на них водружают взбитые сливки, желе, кусочки фруктов или ягод.

По этой же причине туристические агенты советуют отказаться от фруктовых йогуртов без упаковки, так как туда часто добавляют испорченные фрукты.