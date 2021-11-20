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Полчища крабов "атакуют" Австралию: видео

Диана Товсепова
1 час назад

Около 50 миллионов крабов захватили австралийский остров Рождества. Местные жители и туристы показывают кадры, которые не могут не впечатлить. Полчища крабов, кажется, везде.

Оказалось, что это сезонная миграция крабов, но даже местная жительница Эми Луетич, удивилась такому количеству ракообразных:

"Мы вставали лагерем в этом районе несколько раз, но никогда не видели так много крабов. Как только мы начали готовить, они заполонили всё. Мой сын насчитал 52. Мы поставили палатки подальше от кухни, но соседи говорят, что всю ночь слышали, как крабы стучали снаружи вокруг их палатки".

Смотрите видео с "нашествием" раков на Австралию.

При этом крабы мигрируют в определенную фазу луны и в дождь. В это время им нужно добраться из лесов до побережья, где они будут выводить потомство.

Ранее мы писали о том, что россиян удивил метеорит, вдруг пролетевший совсем близко с Землей.

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