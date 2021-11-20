Полчища крабов "атакуют" Австралию: видео

"Мы вставали лагерем в этом районе несколько раз, но никогда не видели так много крабов. Как только мы начали готовить, они заполонили всё. Мой сын насчитал 52. Мы поставили палатки подальше от кухни, но соседи говорят, что всю ночь слышали, как крабы стучали снаружи вокруг их палатки".