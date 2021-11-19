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Египтяне пожаловались на нашествие ядовитых скорпионов

Дарья Амосова
1 час назад

Жители египетского города Асуан жалуются на нашествие скорпионов. По словам официальных лиц, членистоногие укрывались от сильных дождей.

Египтяне пожаловались на нашествие ядовитых скорпионов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Скорпионы в попытках спрятаться от водных масс начали убегать в дома, парки и лесные массивы. Местные сообщили о десятках скорпионов в жилых районах.

Государственные СМИ изначально сообщили о трех погибших и еще 503 ужаленных. Затем газеты опровергли информацию, заявив, что все пострадавшие получили специальные препараты и выжили. Погибшие оказалась солдатами, которые скончались в тот же период, но по другим причинам, сообщает The New York Times.

Египет является домом толстохвостых скорпионов, которые считаются одними из самых смертоносных в мире. Яд черного толстохвоста убивает человека менее чем за час.

Симптомы, следующие после укуса, — затрудненное дыхание, судороги, резкие движение головой. Сыворотку-противоядие используют как профилактику до появления симптомов, в редких случаях — после. Больницы и медицинские центры закупают дополнительные порции антидота после того, как стало известно о нашествии.

Египтяне в целом привыкли к скорпионам: ежегодно в районе Асуан регистрируют десятки случаев.

«Мы просто к этому привыкли. Мы просто бьем их чем-то, когда видим их», — рассказал местный житель Ислам Мохамед в интервью The New York Times.

Людей призвали оставаться дома и избегать мест, где много деревьев и кустарников.

Заграница,New York Times,
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