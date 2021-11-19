Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

6 вещей, которые за границей называют русскими

Мира Маркина
5 часов назад

Пухлые губы, аппаратный маникюр и смесь кетчупа с майонезом: «Рамблер» собрал шесть вещей, которые придумали не в России (или не только в России), но они известны за рубежом как «русские».

Вещи которые за границей называют русскими
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Маникюр

Russian manicure

Русский маникюр иногда называют «сухим», а в России он известен как аппаратный. Кутикулу срезают без использования воды специальным вращающимися пилочками. «Русский» маникюр на Западе делают только в салоне: в неумелых руках пилка может порезать кожу.

Губы

Russian lips

Эта особая техника инъекционной косметологии, которая придает губам форму сердца. Почему губы «русские»? В результате у губ появляется объем по центру, как у русской матрешки.

Матрешка

Russian doll

Кстати, о ней. Русская деревянная игрушка из кукол разного размера известна за рубежом как babushka — наверное, из-за косынки — а также как «русская кукла».

Американские горки

Montagnes russes

Во Франции, Испании, Италии американские горки — на самом деле «русские». Считается, что аттракцион получил свое имя, так как построили его впервые на ледяных холмах Санкт-Петербурга.

Скручивания

Russian twist

«Русское» скручивание — это простое упражнение для пресса, которое выполняется из положения сидя. Человек попеременно выполняет повороты корпусом влево и вправо, сохраняя ноги неподвижными.

«Кетчунез»

Russian dressing

Смесь майонеза и кетчупа в США известна как «русская заправка» или «русский соус». Соус изобрели в 1910 году, однако до сих пор неизвестно, почему он получил подобное название — ни кетчупа, ни майонеза в русской кухне того времени еще не было.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители