Вещи которые за границей называют русскими

Пухлые губы, аппаратный маникюр и смесь кетчупа с майонезом: «Рамблер» собрал шесть вещей, которые придумали не в России (или не только в России), но они известны за рубежом как «русские».

Маникюр

Russian manicure

Русский маникюр иногда называют «сухим», а в России он известен как аппаратный. Кутикулу срезают без использования воды специальным вращающимися пилочками. «Русский» маникюр на Западе делают только в салоне: в неумелых руках пилка может порезать кожу.

Губы

Russian lips

Эта особая техника инъекционной косметологии, которая придает губам форму сердца. Почему губы «русские»? В результате у губ появляется объем по центру, как у русской матрешки.

Матрешка

Russian doll

Кстати, о ней. Русская деревянная игрушка из кукол разного размера известна за рубежом как babushka — наверное, из-за косынки — а также как «русская кукла».

Американские горки

Montagnes russes

Во Франции, Испании, Италии американские горки — на самом деле «русские». Считается, что аттракцион получил свое имя, так как построили его впервые на ледяных холмах Санкт-Петербурга.

Скручивания

Russian twist

«Русское» скручивание — это простое упражнение для пресса, которое выполняется из положения сидя. Человек попеременно выполняет повороты корпусом влево и вправо, сохраняя ноги неподвижными.

«Кетчунез»

Russian dressing