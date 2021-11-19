Золотые пески и курорты: как россиянам попасть в Иорданию

Россияне продолжают проводить отпуска в самых разных уголках света. При этом далеко не все направления сейчас доступны для туристов. Одна из "открытых" стран — Иордания. И хоть это не самое популярное место для отпуска, на самом деле, эта страна не оставляет равнодушным никого. "Рамблер" разбирался, что посмотреть в Иордании и как туда попасть.

Иордания располагается на восточном берегу реки Иордан. Загадочная страна совмещает в себе древние памятники, морские курорты и природные заповедники.

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Что посмотреть

Особенно популярная локация в Иордании — древний город Петра. Это уникальное древнее сооружение, фактически древний город встроенный в скалу. Это место было столицей богатейшего царства, которое собирало дань с караванов, провозивших специи. Когда торговые пути стали морскими, царство постепенно разорилась. Этот ландшафт признан уникальным, а специалисты говорят, что город полон загадок. Самую популярную достопримечательность Иордании не раз снимали в кино, а туристы приезжающие в страну первым делом спешат сюда.

Самое впечатляющее здание Петры — мавзолей Эль-Хазне, полностью вырубленный в скале. Здесь Стивен Спилберг снимал один из фильмов про Индиану Джонса.

Самый большой город и центр Иордании - город Амман. Столица может похвастаться многовековой историей и современной архитектурой. Здесь роскошные отели, рестораны и множество интересных мест.

Туристы особенно любят город Акаба — единственный морской порт и курорт Иордании. Песчаные чистые пляжи и богатый подводный мир делают город популярным курортом и дайвинг-центром.

В Иордании ни одному туристу точно не будет скучно. Здесь и роскошные древние города (Петра, Гаддара, Джераш) и греко-римские амфитеатры, и современные небоскребы, и дорогие отели, и морские курорты.

Как сюда попасть

Иордания уже ждет российских туристов. Теперь, когда авиасообщение между Россией и Иорданией, восстановлено, нужно понимать, какие ограничения введены для туристов.

Особенно приятно, что гражданам РФ виза для посещения Иордании не нужна.

В связи с пандемией условия въезда в страну не жестче, чем в других направлениях. В частности, за 72 часа до прибытия нужно сдать ПЦР-тест всем, кроме детей до пяти лет.