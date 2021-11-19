"Тут развиты доносы": как россияне работают в Турции

Согласно статистике, Турция — одна из наиболее популярных стран, куда россияне отправляются на заработки. Дело в том, что там востребованы сотрудники, которые знают русский язык, в сфере услуг, развлечений и путешествий. Кроме того, в Турцию легко получить рабочую визу, да и найти работу гораздо проще через агентства. В материале "Рамблера" — самые популярные должности, которые занимают россияне в этой стране.

Кто более востребован

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Агенства по подобру персонала уверяют, что распределение заявок на мужчин и женщин примерно поровну. Однако охотнее берут на работу молодых и активных людей, так как часто в востребованных сферах требуется активность и умение расположить к себе человека.

В отелях, где чаще отдыхают мусульмане, нанимают преимущественно девушек, потому что мужчины против того, чтобы их жен обслуживал незнакомый молодой человек. В отелях, где отдыхают иностранные туристы, чаще всего берут парней на вакансии аниматора, бармена или официанта. Девушки чаще работают танцовщицами и гидами.

Однако и для более зрелых соискателей есть вакансии. Можно работать гидом, сопровождающим, продавцом в магазинах. Мужчин часто берут на работу водителем, так как считается, что в России люди хорошо водят.

Большинство профессий предполагают сезонную работу, которая длится от трех до шести месяцев. Если вы понравитесь компании, которая вас нанимает, она может пригласить и на долгосрочное сотрудничество. При этом такое случается редко.

Где работают и сколько зарабатывают

Большинство русскоязычных соискателей остаются на отельной сфере. Дело в том, что в ней можно больше всего заработать. Зарплаты в Турции низкие, но если вы работаете при гостинице, вам обеспечивают проживание и питание. За месяц официально бармены, официанты и аниматоры не зарабатывают больше тысячи долларов. Всю зарплату они откладывают, а также получают довольно много на чаевых, гидам дают процент с продажи экскурсий.

Вторая по популярности профессия у россиян — преподаватель. Они обучают языку, в том числе и русскому, а также занимаются с детьми на дополнительных занятиях. Много и тех, кто работает репетиторами. Русские, живущие в Турции, говорят, что до сих пор удивляются тому, как много преподавателей приехали из России. Здесь важно знать турецкий язык для взаимодействия с начальством и детьми, но преподаватели и зарабатывают неплохо для Турции: от 1200 долларов в месяц. При этом в первую смену можно работать преподавателем, а во вторую — репетитором или на подготовительных курсах. В таком случае оклад увеличится в два, а то и в три раза.

"Работу ищут через родственников, друзей, соседей, имеются и сайты. Необходимо знание турецкого. Возможность найти работу, где все будут на английском говорить, стремится к нулю. И чтобы работодатель рабочей визой заморачивался вы должны быть супер нужным специалистом. Большинство работает нелегально. Зарплаты, если с Москвой сравнивать низкие. Во многих местах 6-дневная рабочая неделя."

Есть и другие вакансии, которые оформляются неофициально. Например, помощники в магазинах, которые являются еще и переводчиками:

"Много нелегалов из СНГ зарабатывают помощниками продавцов и продавцами в магазинах Лалели, Зейтынбурну, Османбея (Стамбул): помогают общаться с русскоговорящими покупателями-оптовиками. Сидят на комиссии от проданного, 100-200 долларов в день"

Опасности и подводные камни

Многие недобросовестные работодатели не оформляют своим сотрудникам рабочую визу и посылают работать без нее. Так делать никому не советуют, потому что это незаконно. За работу без разрешения иностранного гражданина могут депортировать или посадить в тюрьму. При этом, "проскочить" не получится из-за того, что в стране распространена практика доносов.