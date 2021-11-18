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5 поступков, за которые в Египте вам грозит штраф или тюрьма

Даша Краснова
2 часа назад

На египетских курортах к туристам относятся лояльно, хотя внутри страны люди придерживаются строгих правил. Например, женщины не могут ходить в открытой одежде, этого обычно требуют и от туристок.

5 поступков, за которые в Египте вам грозит штраф или тюрьма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом существуют правила, несоблюдение которых может обернуться проблемами для туристов. "Рамблер" расскажет, за что вы можете получить штраф или попасть в тюрьму Египта.

Не фотографируйте

В стране запрещено фотографировать военных, полицейских, боевую технику и стратегические объекты военного назначения. Старайтесь не фотографировать перечисленное даже издалека или "кусочек". Если об этом станет известно, вас будет ждать серьезное наказание. Также нельзя снимать Суэцкий канал и Асуанскую плотину — они входят в число объектов, снимать которые запрещено.

Не говорите плохого про власть

В некоторых странах преследования за негативные высказывания о политическом строе, стране или власти уже давно норма. Поэтому в Египте лучше не говорить на эти темы с местными жителями ни в живую, ни в социальных сетях, так как вас могут арестовать.

Не пейте много

Да, все знают, как ведут себя туристы в отелях, где "все включено". При этом в Египте уголовно наказуемо распитие алкоголя и нахождение в общественных местах в состоянии опьянения. Закон действует только на улицах, поэтому на территории отеля вы можете вести себя как угодно. Конечно, туриста не посадят за такой проступок, но точно дадут штраф.

Не везите подарки

Конечно, Египет полон разнообразными сувенирными лавками, однако из страны нельзя вывести кораллы и их части, ракушки и прочие дары моря, а также обломки достопримечательностей. Даже если вы просто повезете с собой камни, вам может грозить крупный штраф и запрет на въезд в страну на несколько лет.

Не ругайтесь

Помните, местные жители из курортных зон прекрасно понимают русские русскую брань и могут пожаловаться на излишне эмоционального туриста в полицию. Дело в том, что в Египте запрещено прилюдно ругаться.

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