«Обувь на улице и фонтан для бабушки»: россияне назвали странности турков

Турция известна как страна для бюджетного отдыха. Но зачастую туристы даже не стараются выйти за пределы отеля и узнать больше о местном укладе жизни. Хотя турки довольно сильно отличаются от россиян. "Рамблер" расскажет пять удивительных фактов про местных жителей.

Вместо букета невесты — подошва

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В России есть традиция бросать букет невесты незамужним подругам. Кто его поймает, тот и выйдет замуж следующей. А в Турции перед торжеством невеста пишет на подошве своих туфель имена незамужних подруг. Чье имя сотрется первым в ходе танцев и веселья, та девушка следующая выйдет замуж.

Супруги не называют друг друга по имени

Если вы собираетесь выйти замуж за турка, то по имени вас больше называть не будут. В турецких семьях супруги зовут друг друга словами aşkım (любовь моя), güneşim (солнце мое), canım (душа моя), meleğim (ангел мой) и другими восточными эпитетам. Это, кстати, хорошо заметно в турецких сериалах. Считается, что по имени нужно обращаться к друзьям или знакомым, а муж и жена — более близкие друг другу люди.

Взрослые не отмечают день рождения

С размахом в Турции празднуют только дни рождения детей. Но с возрастом праздник теряет свои масштабы, все чаще взрослые люди встречаются в узком кругу друзей, а иногда вовсе не отмечают. Нормально поздравить человека в сообщении и не делать из дня, когда ты "просто еще немного постарел" особого события. На вечеринках в честь дня рождения, если такие происходят, гости платят за себя сами.

Питьевые фонтанчики в честь покойных

Многочисленные питьевые колонки на улицах Турции установлены не просто так, а в память о покойных родственниках. В основном, такие сооружения делают в честь ушедших родителей. Над каждым фонтанчиком есть табличка, где указаны имя и фамилия усопшего. Считается, что прохожие будут пить из фонтанчика и молиться за упокой родственника, и это сделает его жизнь на том свете спокойнее.

Необычный туалет

Традиционный туалет в Турции — это дырка в полу и кувшин для подмывания. В современных домах это унитазы-биде, которые оборудованы душем. Большое значение здесь имеет религиозный аспект, мусульманин должен подмыться после посещения уборной. При этом проктологи также советуют мыться после похода в туалет, так как это более гигиенично, чем использование бумаги.

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