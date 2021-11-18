Что происходит в турецких отелях для взрослых

В Турции повсеместно появляются отели для взрослых с маркировками 16+ и 18+. Туда действительно не пускают семьи с детьми и такая практика стала довольно распространена не только в этой стране. На любом популярном курорте есть отели, отмеченные категорией 18+ и там вы действительно не увидите ни одного ребенка на территории. "Рамблер" рассказывает, что происходит в отелях, которые предназначены только для взрослых.

Зачем нужны отели 18+

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В таких отелях действительно нет ни одного ребенка. Впервые эту концепцию придумали на Карибских островах, но там создали отели с шумными вечеринками до утра, которые подходят исключительно молодежи. В правилах отеля прописан минимальный возраст постояльцев. Наиболее часто встречаются три категории: 16+, 18+ и 21+. Бронирование одобряют только в том случае, если все постояльцы старше определенного возраста. В ином случае туристам придется искать другой отель.

Постепенно спрос на подобный отдых растет. Дело в том, что туристы часто сталкиваются с тем, что контингент в отеле не соответствует типу отдыха, который они планировали. Семьи с детьми хотят анимацию и детское меню в ресторане, а молодежь хочет повеселиться на вечеринке до утра. Нередко несостыковка интересов приводит к конфликтам и испорченному отдыху, так как туристы не получают того, что хотели. Да и много ли людей без детей любят крики у бассейна, брызги и разбросанные игрушки? Из-за этого и появилась потребность в организации подобного рода отелей.

Какие бывают отели 18+

Есть несколько типов отелей в категории Adults Only ("Только для взрослых"). В первые чаще всего ездят группы молодых людей, которые хотят провести свой отдых активно с вечеринками, танцами и экстремальными развлечениями. Там можно гулять до утра, а завтрак начинается в 11, потому что с 7 до 9 там все еще спят.

"В реальности, молодёжи в отеле 15% от общего числа отдыхающих. Основная группа отдыхающих - пары 40+, где мужчины пьют 24/7 и пускают слюни на девочек, танцующих гоу гоу, а их жены ревностно смотрят в их сторону", "Если вы представляете себе отель, как дискотеки, 18+ во всей красе и бессонные ночи от алкоголя и веселья, то вам явно не сюда", "В 16 часов приезжают к бассейну на машинах с сиренами аниматоры, но как я читала по отзывам ниже, выезжают они так из года в год. Начинается мероприятие в 16, заканчивается в 17. Все, больше музыки на территории отеля вы не услышите. Ну есть что-то из динамиков на баре на пляже, но она больше мурлычет для барменов"

Вторая категория предполагает романтический отдых. Как правило, у отелей соответствующая обстановка, номера только на двоих, есть парные лежаки и столики в ресторане поделены только на двух людей. Кроме того, в таких отелях есть специальные места для уединения. Такие пользуются популярностью у молодоженов, многие люди ездят туда для того, чтобы исправить ситуацию в отношениях.

Третья категория создана для тихого и спокойного отдыха. Не все взрослые люди хотят танцевать до утра или проводить отпуск исключительно вдвоем. Чаще всего отдых в таких отелях довольно дорогой, потому что в поездку включают различные СПА-программы, а также медитации и подбирают специальный рацион. Те, кто был в таких отелях говорят, что больше похоже на санаторий на берегу моря и не стоит своих денег.