Зачем девушки едут на консумацию в Турцию

Многие девушки из стран бывшего СССР едут на заработки в Турцию. Там они получают легкие деньги, а нередко находят себе еще и богатых покровителей. "Рамблер" собрал истории девушек, которые занимались консумацией в Турции.

Что такое консумация

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Большинство посетителей в ночных заведениях — мужчины. Они приходят в клубы и бары по разным причинам, но чаще для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. В этот момент они попадают под очарование девушек, которые как раз и занимаются консумацией.

Стоит отметить, что дамы занимаются только лишь сопровождением и разговорами, проще говоря — составляют компанию мужчине и делают так, чтобы он провел больше времени в увеселительном заведении, покупал алкоголь и закуски, а соответственно, увеличивал выручку клуба. Такие девушки нужны ночным заведениям для того, чтобы мужчины оставались там на подольше и тратили больше денег на позиции в меню.

Девушки могут совмещать консумацию с работой хостес, официанткой и танцовщицей. В свободное от их смены время они подходят к мужчинам, начинают с ними общаться, а потом проводят весь вечер. За это им платят отдельные деньги, которые, как правило, составляют процент от выручки со стола.

"Мы общаемся, рассказываем что-нибудь веселенькое. Гости расслабляются, угощают коктейлем. Себе еще берут что-нибудь. Все довольны. Клубу – деньги за напитки, нам – проценты с заказанного, а гость хорошо провел вечер в приятной компании. Это если очень кратко о том, что такое консумация в ночном клубе Турции"

Как это происходит

Существуют специальные агентства, которые подбирают девушек из стран бывшего СССР для того, чтобы отправить их в другую страну. Наибольшей популярностью такие услуги пользуются в Турции. Девушка подписывает контракт с агентством, выбирает заведение, в котором будет работать, а потом ее отправляют за границу. Сроки контракта бывают разными. Кто-то уезжает на заработки в летний сезон, когда в городах больше всего туристов, а кто-то годами работает и живет в другой стране.

Однако девушки, которые работали в Турции, отмечают ряд плюсов и минусов этой страны. Самый большой плюс в том, что всем делают рабочую визу, подписывают контракты и есть обязательство. Среди минусов — маленький заработок из-за популярности направления и высокой конкуренции и риск депортации с запретом на въезд в страну на пять лет.

"В Турции девушки так же могут работать по рабочей визе. Обычно такие контракты длятся от 4 месяцев до года. Визу делают на танцоров, поэтому если полиция поймает за столом с гостем, то будет депорт. Обычно в клубах с рабочей визой работает одновременно очень много девушек (от 80 до 120). Для себя я не вижу плюсов работать в Турции по рабочей визе из-за длительности контракта"

Взаимоотношения с турками и подарки

Девушки, работавшие на консумации, говорят, что в Турции она пассивная. Не нужно подходить к мужчинам самой и что-то предлагать, они сами приходят к девушкам и зовут за свой стол или предлагают угостить. Девушка заказывает алкоголь, а бармен или официант разбавляют его водой или другими напитками, чтобы сотрудница ночного заведения оставалась в адекватном состоянии.

При этом, все отмечают, что турки себе не позволяют лишнего. В клубе могут только тронуть за руку, а продолжение вечера происходит по обоюдному согласию. Были и случаи, когда мужчины обманывали сотрудниц: приходили, звали замуж, пользовались неделю, а потом искали себе новую спутницу в том же клубе.

"Здесь надо иметь очень сильную психологию и не верить клиентам, которые говорят, что любят тебя, надо врать самой. Чтобы этот клиент к тебе пришел в следующий раз ты должна будешь встретиться с ним в твое свободное время"

Более опытные девушки стараются не только заработать, но и находят себе богатых покровителей, которые одаривают их. Однако такие истории встречаются наиболее редко.