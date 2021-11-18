Зачем девушки едут на консумацию в Турцию

Многие девушки из стран бывшего СССР едут на заработки в Турцию. Там они получают легкие деньги, а нередко находят себе еще и богатых покровителей. "Рамблер" собрал истории девушек, которые занимались консумацией в Турции.
Большинство посетителей в ночных заведениях — мужчины. Они приходят в клубы и бары по разным причинам, но чаще для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. В этот момент они попадают под очарование девушек, которые как раз и занимаются консумацией.
Стоит отметить, что дамы занимаются только лишь сопровождением и разговорами, проще говоря — составляют компанию мужчине и делают так, чтобы он провел больше времени в увеселительном заведении, покупал алкоголь и закуски, а соответственно, увеличивал выручку клуба. Такие девушки нужны ночным заведениям для того, чтобы мужчины оставались там на подольше и тратили больше денег на позиции в меню.
Девушки могут совмещать консумацию с работой хостес, официанткой и танцовщицей. В свободное от их смены время они подходят к мужчинам, начинают с ними общаться, а потом проводят весь вечер. За это им платят отдельные деньги, которые, как правило, составляют процент от выручки со стола.
"Мы общаемся, рассказываем что-нибудь веселенькое. Гости расслабляются, угощают коктейлем. Себе еще берут что-нибудь. Все довольны. Клубу – деньги за напитки, нам – проценты с заказанного, а гость хорошо провел вечер в приятной компании. Это если очень кратко о том, что такое консумация в ночном клубе Турции"
Существуют специальные агентства, которые подбирают девушек из стран бывшего СССР для того, чтобы отправить их в другую страну. Наибольшей популярностью такие услуги пользуются в Турции. Девушка подписывает контракт с агентством, выбирает заведение, в котором будет работать, а потом ее отправляют за границу. Сроки контракта бывают разными. Кто-то уезжает на заработки в летний сезон, когда в городах больше всего туристов, а кто-то годами работает и живет в другой стране.
Однако девушки, которые работали в Турции, отмечают ряд плюсов и минусов этой страны. Самый большой плюс в том, что всем делают рабочую визу, подписывают контракты и есть обязательство. Среди минусов — маленький заработок из-за популярности направления и высокой конкуренции и риск депортации с запретом на въезд в страну на пять лет.
"В Турции девушки так же могут работать по рабочей визе. Обычно такие контракты длятся от 4 месяцев до года. Визу делают на танцоров, поэтому если полиция поймает за столом с гостем, то будет депорт. Обычно в клубах с рабочей визой работает одновременно очень много девушек (от 80 до 120). Для себя я не вижу плюсов работать в Турции по рабочей визе из-за длительности контракта"
Девушки, работавшие на консумации, говорят, что в Турции она пассивная. Не нужно подходить к мужчинам самой и что-то предлагать, они сами приходят к девушкам и зовут за свой стол или предлагают угостить. Девушка заказывает алкоголь, а бармен или официант разбавляют его водой или другими напитками, чтобы сотрудница ночного заведения оставалась в адекватном состоянии.
При этом, все отмечают, что турки себе не позволяют лишнего. В клубе могут только тронуть за руку, а продолжение вечера происходит по обоюдному согласию. Были и случаи, когда мужчины обманывали сотрудниц: приходили, звали замуж, пользовались неделю, а потом искали себе новую спутницу в том же клубе.
"Здесь надо иметь очень сильную психологию и не верить клиентам, которые говорят, что любят тебя, надо врать самой. Чтобы этот клиент к тебе пришел в следующий раз ты должна будешь встретиться с ним в твое свободное время"
Более опытные девушки стараются не только заработать, но и находят себе богатых покровителей, которые одаривают их. Однако такие истории встречаются наиболее редко.
"Турки не больно деньгами раскидываются. Зато любят подарки делать, мои рыцари любимые. Украшения, духи. Одежда. Один дубленку подарил, у меня как раз контракт в декабре заканчивался. Смешной, думал Сибирь и Полтава где-то в одной стороне. Я не разубеждала. В клубе можно заработать спокойно 1400-1600 долларов. Это мои гонорары. А подарки — огромный бонус"