Исчезнувшие самолеты, которые так и не нашли

Исчезновение самолета кажется нереальным, однако в истории авиации такое случалось не раз. "Рамблер" расскажет о воздушных суднах, которые так до сих пор не удалось найти.

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Boeing 707

Этот случай считается одним из самых таинственных в истории. В 1979 году грузовой самолет бразильской авиакомпании Varig бесследно исчез. Помимо промышленного груза на борту находилась коллекция картин бразильского художника Манабу Мабе. Лайнер пропал практически сразу после вылета из аэропорта Токио. Поиски самолета продолжались восемь дней с привлечением американского флота, однако никаких следов крушения не было обнаружено. Есть множество версий на этот счет, однако наиболее правдоподобной представляется версия о медленной разгерметизации салона. Якобы из-за нее экипаж потерял сознание и лайнер потерпел крушение в северной части Тихого океана или на Аляске.

С-124

Этот авиалайнер загорелся над Атлантическим океаном примерно в 800 километрах от побережья Ирландии. Он перевозил группу американских военных на авиабазу Милденхолл в Великобритании. Несмотря на происшествие, экипажу удалось приземлиться на воду и эвакуировать пассажиров. Однако помощь, которая прибыла только через 19 часов не обнаружила следов людей и самолета, кроме обломков топливного бака и портфеля одного из офицеров.

Boeing C-97