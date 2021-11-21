2000 км до цивилизации: где находится рай для интровертов

Архипелаг Тристан-да-Кунья считается одним из самых удаленных от материков мест на Земле. Расстояние до ближайшего цивилизованного места — более 2800 км. Рассказываем, как и кто живет в рае для интровертов.

Группа вулканических островов с общей территорией в 420 км² входит в состав британской территории под названием Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Первый остров из списка известен тем, что на нем провел последние годы император Франции Наполеон Бонапарт. Остров Вознесения — относительно закрытая территория, где живут военные и их семьи. Россиянам въезд на территорию запрещен.

Главный остров архипелага Тристан-да-Кунья и Остров Святой Елены разделяют 2161 км. Расстояния до обитаемых мест — 2816 км от ЮАР и 3360 км от Южной Америки

Климат на острове океанический, с частыми дождями и редкими солнечными днями. Среднемесячная температура — от +9 °С до +17, 5 °С.

На территории архипелага не живут бабочки, рептилии и дикие звери. Единственные млекопитающие на острове — тюлени, мыши, завезенные питомцы и человек. Постоянное население на острове — 269 человек: практически все являются потомками переселенцев, которые прибыли на остров с 1816 по 1908 год. Основная деятельность — производство консервированных морепродуктов.