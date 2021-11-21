На востоке Индонезии стоит вулкан, который местные называют апи биру — «голубой огонь». Рассказываем, почему лава этого вулкана не красная, а лазурно-синяя.

Цифры

Вулкан Иджен располагается в одноименном комплексе вулканов на востоке острова Ява, Индонезия. Его высота — 2,769 м, диаметр кратера — 1 км.

Первое задокументированное извержение случилось в 1796 году. После события внутри кратера образовался водоем глубиной 250 м — самое большое кратерное озеро с водой высокой кислотности. Последнее извержение было в 1999 году.

Место

Вулкан стал местной достопримечательностью после статьи журнала National Geographic 2014 года. Статья о происхождении «синего огня» была дополнена красочными кадрами французского фотографа Оливье Грюнвальда.

После выхода статьи спрос на туры к «волшебному вулкану» резко увеличились. Местные предлагают пешеходные походы прямо до источника лавы: 2 часа пешего подъема до вершины и 45-минутный спуск к кратеру. Фотографы утверждают, что синий цвет лучше всего виден ночью или после захода солнца.

Откуда синяя лава?

На самом деле лава не синяя. Синее свечение, необычное для вулкана, — результат сгорания серных газов.

Газы выходят из трещин в вулкане при огромном давлении и температуре 600°С. Соприкасаясь с насыщенным кислородом, газы воспламеняются и окрашиваются в синий цвет. Высота цветного пламени может достигать высоты в 5 метров.

Жидкость, текущая по склонам, также не является лавой: это продолжающая гореть сера.