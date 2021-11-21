Райский остров: когда выгодно лететь на Сейшелы

Сейшельские Острова привлекают туристов песчаными пляжами, возможностями для серфинга и круглогодичной жаркой погодой. Рассказываем, в какой период лететь на Сейшелы выгодней.

Когда на Сейшелах сезон

В теории — круглый год. Острова располагаются достаточно близко к экватору. Самая низкая среднегодовая температура — 20°С, самая высокая — 34°С. На практике наплыв туристов наблюдается с мая по октябрь, когда на острова прибывают любители дайвинга и серфинга. Соответственно, цены на билеты и номера в отелях повышаются.

Зимой на Сейшелах жарко и влажно из-за приближения дождей. С ноября по апрель на острова налетают короткие, но сильные ливни со штормом. Именно в это время стоимость перелета и проживания падает. При этом дожди обычно идут ночью, поэтому препятствий для отдыха нет.

На некоторых островах — например, Маэ и Силуэт — дождь с ветром могут представлять серьезную опасность. Однако в течение дня будет хотя бы несколько солнечных часов, когда можно поваляться на солнышке.

Лучшие дни для поездки

Конец ноября — начало декабря; конец января — начало февраля.

Низкая цена на билеты связана с сезоном дождей.

Билеты Москва — Маэ на конец ноября — 20 282 руб.



Билеты Москва — Маэ на начало декабря — 19846 руб.

Условия въезда в 2021