Открыты границы: как отдохнуть в Киргизии

Границы Киргизии открыты для туристов из России. Рассказываем, зачем туда ехать прямо сейчас.
Цифры
4 часа — длительность полета от Москвы до Бишкека
от 6°С до 11°С — средняя температура в конце года
40 сом — стоимость буханки хлеба
Как добраться
Прямые ежедневные рейсы есть из нескольких российских мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары. Обычно все рейсы приземляются в Бишкеке.
Документы для въезда
- Российский паспорт или загранпаспорт;
- Сертификат о прохождении полного курса вакцинации «Спутником V» или однокомпонентным «Спутником Лайт»;
- Сертификат от наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа.
COVID-ограничения
Их почти нет. Единственная необходимость — носить маски в общественных местах и транспорте.
Что поделать
- Погулять и подышать свежим воздухом в ущелье Ала Арча;
- Покататься на лыжах на курорте Каракол;
- Покупаться в озере Иссык-Куль;
- Увидеть пик Ленина;
- Закупиться на Ошском базаре.
Горонолыжный отдых в Киргизии
Добраться до баз можно на маршрутках и автобусах.
- Горнолыжный курорт «Каракол»
- Горнолыжная база Тоо-Ашуу
- Горнолыжный курорт Норус
- Горнолыжная база Тогуз Булак
- Горнолыжная база Кызылбелес