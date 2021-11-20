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Открыты границы: как отдохнуть в Киргизии

Дарья Амосова
1 час назад

Границы Киргизии открыты для туристов из России. Рассказываем, зачем туда ехать прямо сейчас.

Открыты границы: как отдохнуть в Киргизии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Цифры

4 часа — длительность полета от Москвы до Бишкека

от 6°С до 11°С — средняя температура в конце года

40 сом — стоимость буханки хлеба

Как добраться

Прямые ежедневные рейсы есть из нескольких российских мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары. Обычно все рейсы приземляются в Бишкеке.

Документы для въезда

  • Российский паспорт или загранпаспорт;
  • Сертификат о прохождении полного курса вакцинации «Спутником V» или однокомпонентным «Спутником Лайт»;
  • Сертификат от наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа.

COVID-ограничения

Их почти нет. Единственная необходимость — носить маски в общественных местах и транспорте.

Что поделать

  • Погулять и подышать свежим воздухом в ущелье Ала Арча;
  • Покататься на лыжах на курорте Каракол;
  • Покупаться в озере Иссык-Куль;
  • Увидеть пик Ленина;
  • Закупиться на Ошском базаре.

Горонолыжный отдых в Киргизии

Добраться до баз можно на маршрутках и автобусах.

  • Горнолыжный курорт «Каракол»
  • Горнолыжная база Тоо-Ашуу
  • Горнолыжный курорт Норус
  • Горнолыжная база Тогуз Булак
  • Горнолыжная база Кызылбелес
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