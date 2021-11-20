Открыты границы: как отдохнуть в Киргизии

Границы Киргизии открыты для туристов из России. Рассказываем, зачем туда ехать прямо сейчас.

Цифры

4 часа — длительность полета от Москвы до Бишкека

от 6°С до 11°С — средняя температура в конце года

40 сом — стоимость буханки хлеба

Как добраться

Прямые ежедневные рейсы есть из нескольких российских мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары. Обычно все рейсы приземляются в Бишкеке.

Документы для въезда

Российский паспорт или загранпаспорт;

Сертификат о прохождении полного курса вакцинации «Спутником V» или однокомпонентным «Спутником Лайт»;

Сертификат от наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа.

COVID-ограничения

Их почти нет. Единственная необходимость — носить маски в общественных местах и транспорте.

Что поделать

Погулять и подышать свежим воздухом в ущелье Ала Арча ;

; Покататься на лыжах на курорте Каракол ;

; Покупаться в озере Иссык-Куль ;

; Увидеть пик Ленина ;

; Закупиться на Ошском базаре.

Горонолыжный отдых в Киргизии

Добраться до баз можно на маршрутках и автобусах.