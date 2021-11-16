Как развлекаются на самом тусовочном острове мира

Испанский остров в Средиземном море размером с российскую Самару ежегодно привлекает миллионы туристов благодаря лучшим в мире вечеринкам. Рассказываем, чем знаменит остров Ибица.

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Площадь острова — 571,04 км²

Население — 147 914 жителей

Количество клубов — 20 или более

Первое упоминание — 654 года до н. э.

Средняя цена за вход в клуб — 40 евро

Почему все едут на Ибицу

Ибица — небольшой испанский остров, который находится в составе Питиузских островов в акватории Средиземного моря. Впервые Ибица упоминается в 654 году до н. э.: финикийские колонисты основали на территории морской порт.

Несмотря на исторические памятники, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, приезжают на Ибицу не ради экскурсий, а на вечеринки. Каждое лето сотни любителей хаус-музыки живут в режиме «сон — пляж — дискотека — сон».

«Ибица, вероятно, одна из мировых столиц для вечеринок, если не главная столица. Вся ее экономика основана на развлекательном бизнесе, испанская туристическая индустрия превратила ее в национальный центр вечеринок. Испания является второй страной с крупнейшей туристической индустрией на планете, что делает Ибицу, по сути, столицей вечеринок мира.

Остров полон причудливых кораблей, устраивающих сумасшедшие вечеринки посреди Средиземного моря; роскошных особняков, где проходят невероятные вечеринки с богатыми парнями, и модных люксовых клубов со знаменитыми богатыми людьми и диджеями, такими как Дэвид Гетта, Мартин Гаррикс или Авичи.

Остров красивый и потрясающий, с типичной средиземноморской погодой и традиционными испанскими блюдами, которые мне очень нравятся. Но в основном он про вечеринки, знаменитостей и туристов», — Люкас Виллар, сайт quora.com.

Музыка, вечеринки и напитки

Веселье на Ибице происходит в клубах и музыкальных барах. В клубах играют техно, хаус и прогрессив. Да, большинство знает Ибицу как место, где играют электронную музыку. Однако звучание острова гораздо более многогранно.

Старейшие клубы с лучшей репутацией работают на острове уже больше 50 лет: Pacha с 70-х и Amnesia в 80-х. В период зарождения культуры вечеринок там играли рок-н-ролл и рок. На Ибице отдыхали, работали и веселились Эрик Клэптон, Джордж Харрисон из The Beatles, а Фредди Меркьюри даже провел свой 41-й день рождения на Ибице. Любители живого звучания, настоящих инструментов и рока сегодня собираются в музыкальных барах.

«Были на Дэвид Гетта! Кстати, где все эти русские люди, которые пишут тут отзывы? Я не слышала ни одного русского слова вокруг) а жаль) ) в общем, мы были почти впереди тк приехали в 8. Было оооооочень жарко! Духота жуткая, некоторые ходили с веерами, другие просто обмахивались, такая духота была часов до 10 вечера если не больше.

Много бесцеремонных, которые пропихиваются нагло без извинений, не наши, конечно же, тк наших не слышала. Континент своеобразный) жить бы в отеле не хотела, но в клуб бы поехала ещё раз! Несмотря на все это, все было круто и стоит посетить!», — K_Vitalyevna, tripadvisor.ru (пунктуация и орфография сохранены).

Лодочные вечеринки стали частью клубной сцены Ибицы относительно недавно, но уже и ни один сезон не обходится без подобного круиза.

Лодки, катера, корабли отправляются либо из города Сан-Антонио, либо из Плайя-ден-Босса. Билеты на такие вечеринки предоставляют турагенты. Б большинство туров входит встреча заката, вечеринка, трансфер утром до отеля и день-вечер в отеле.

Вечеринки проходят в клубах Ибицы в два захода: «дневные» — с 17:00 до 22:00, «ночные» — с 22:00 до 6:00. Время может отличаться от клуба к клубу.

Пьют на острове так же много, как веселятся. В меню баров и ресторанов — местное крафтовое пиво, испанское пиво, десертный ликер «Иербас». Однако многие туристы жалуются на то, что напитки на острове ну очень дорогие.

«Смотрел, как Дэвид Гетта выступал здесь в рамках своего БОЛЬШОГО понедельника на Ибице. Обстановка и место проведения было превосходным. Звук был великолепным, и шоу, вероятно, лучшее на Ибице в этом сезоне. У меня нет проблем с оплатой 60 евро за билеты. Но взимать 14 евро за маленькое пиво объемом 330 мл — это чистая жадность и ненужность», — @Phil Miller, tripadvisor.ru.

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