В каких странах существуют туры на кладбище

А вам не страшно провести пару часов в таких мистических местах?

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Наверное, трудно найти более необычную достопримечательность, чем кладбище, а ведь туристические компании по всему миру нередко предлагают целые туры с целью увидеть мрачное, но часто красивое место, где находят свой покой тысячи простых и известных людей. Сегодня мы расскажем о самых известных кладбищах в мире, возможно, и вы захотите посетить одно из них.

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Пер-Лашез в Париже

Франция известна не только невероятной кухней и трендами в мире моды, но также увлекательными экскурсиями, одной из которых является экскурсия на кладбище Пер-Лашез. Это одно из самых известных кладбищ в мире, в каком-то смысле на сегодняшний день оно стало больше туристическим объектом, чем кладбищем в классическом понимании. Здесь похоронены великие люди разных эпох — Мольер, Оскар Уальд, Фредерик Шопен, Бальзак, Джим Моррисон, Айседора Дункан и Россини.

Если окажетесь в Париже и у вас будет лишний день, который не захочется тратить на очередную прогулку по городу, забегите на пару часов на Пер-Лашез, это невероятно атмосферное место.

Старое еврейское кладбище в Праге

Не слишком большое кладбище, однако захоронений тут достаточно — более 200 тысяч. Самое старое надгробие на этом кладбище датируется 1439 годом, после этого кладбище начало активно заполняться, в один момент захоронений стало так много, что новых умерших начали располагать поверх старых, тем самым создавая многослойное захоронение. Постепенно почва расходится, и посетители могут увидеть сразу несколько плит, расположенных друг над другом. Создается довольно жуткое впечатление.

К слову, с каждым покойным связана как минимум одна легенда, которые очень любят рассказывать гиды. Попасть на это кладбище не так уж и сложно, лучше всего брать с собой местного проводника, который не только составит компанию, но и поделится интересными историями об этом месте.

Гора Крестов в Литве

На дороге между Ригой и Калининградом расположено зловещее место, которое представлено в виде холма с огромным количеством крестов. Что интересно, это совсем не кладбище, кресты не являются надгробиями, они — дань старинной традиции. Среди местных жителей бытует поверье, что поставленный крест на этом холме дарит исцеление, а потому несколько сотен лет люди устанавливали рукотворные кресты по всему холму, однажды заполнив его до предела.

Наверное, здесь можно увидеть кресты любой формы и размера. Некоторые кресты представляют собой настоящее произведение искусства. Конечно, не всем нравится такая «достопримечательность», несколько десятков лет назад это место планировали уничтожить, однако люди приносили все новые кресты и у местных властей просто опустились руки.

Хайгейтское кладбище в Лондоне

В столице Великобритании есть огромное количество парков на любой вкус, но самые изобретательные туристы не упускают случая отправиться на окраину города, где расположено одно из самых красивых кладбищ в мире.