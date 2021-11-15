Провальные направления для отпуска в декабре

Путешественников можно условно разделить на два лагеря: тех, кто обожает ездить в отпуск в декабре, и тех, кто совершенно не понимает, для чего это делать.

Одни считают, что поездки в завершающем месяце этого года мало того что бессмысленны, так еще и неоправданно дороги. Другие же уверены - существует масса способов развеять эти укоренившиеся в сознании мифы, просто нужно знать как.

В большинстве случаев работает способ ездить в отпуск не в конце месяца, а в начале - тогда спрос по большинству направлений еще не достиг новогоднего пика. Также стоит не пренебрегать сервисами бронирования авиа- и железнодорожных билетов, на таких сайтах как правило есть графики с высоким и низким спросом по конкретным направлениям.

Тем не менее, остается один главный вопрос: как не прогадать при выборе направления для путешествия в декабре? О том, куда не стоит ехать в последнем месяце в году и какие страны можно рассмотреть "Рамблеру" рассказала Братухина Виктория, руководитель туристического агентства Guruturu.

Неоправданно высокая цена

Высокие цены, к огромному сожалению, на Таиланд. Связано это с отсутствием чартеров, и всего четыре прямых рейса в неделю из России.



Туристы спрашивают о стоимости в надежде на прежние цены, но пока она, к сожалению, завышена.

Где в декабре "не сезон"

Не стоит рассматривать Кипр, Тунис — там будет скучно. Абхазию как основную локацию тоже лучше пропустить, возможно только ради экскурсий.



В Крыму и Турции лучше выбрать большие отели с теплыми бассейнами и развлечениями. При солнечной погоде получится вполне приятный отдых.

Главное — настрой