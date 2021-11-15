Жители 25 округов штата Джорджия жалуются на сотни пауков в своих дворах. Членистоногие опутывают паутиной линии электропередач, лестницы и огороды. Ученые не уверены, в чем причина подобного явления.

Так называемые пауки Джоро (или trichonephila clavata) распространены в Японии, Китае, Корее и Тайване. Самки имеют красочные желтые, синие и красные отметины на теле. Размер паука достигает 7,6 см в диаметре.

По данным Университета Джорджии, миллионы подобных пауков появились примерно в 25 округах штата на юго-востоке США. Неясно, как и когда первый паук этого вида попал в страну. Вероятнее всего, членистоногие прибыли в транспортном контейнере.

Впервые пауков Джоро обнаружили в штате в 2014 году. В 2021 их количество резко увеличилось: люди находили сотни пауков в своих дворах.

«В прошлом году было несколько десятков пауков, и они доставляли неудобства, когда я работал во дворе. В этом году у меня их несколько сотен, и с беспорядочной паутиной все действительно стало жутким — как сцена из фильма „Боязнь пауков“», — рассказал один из местных жителей CBS News.

Ученые убеждены, что пауки Джоро распространятся по югу страны: местный климат похож на теплый и влажный климат Японии. Пауков уже нашли в соседней Южной Каролине

«Мы видим естественные приливы и отливы в популяциях многих различных видов, которые могут быть связаны с местными условиями, особенно с небольшими изменениями количества осадков», — комментирует Паула Кушинг, арахнолог из Денверского музея природы и науки.

Укусы паука Джоро не опасны для людей, собак и кошек, однако возможна аллергическая реакция. Кроме того, членистоногие не кусают, если не чувствуют угрозу.

Однако садоводы-любители и ботаники обеспокоены, как новый вид скажется на безопасности местных пауков, пчел и других насекомых.