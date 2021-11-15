Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Достаем огнемет: жители США пожаловались на нашествие гигантских пауков

Дарья Амосова
4 часа назад

Жители 25 округов штата Джорджия жалуются на сотни пауков в своих дворах. Членистоногие опутывают паутиной линии электропередач, лестницы и огороды. Ученые не уверены, в чем причина подобного явления.

Так называемые пауки Джоро (или trichonephila clavata) распространены в Японии, Китае, Корее и Тайване. Самки имеют красочные желтые, синие и красные отметины на теле. Размер паука достигает 7,6 см в диаметре.

По данным Университета Джорджии, миллионы подобных пауков появились примерно в 25 округах штата на юго-востоке США. Неясно, как и когда первый паук этого вида попал в страну. Вероятнее всего, членистоногие прибыли в транспортном контейнере.

Впервые пауков Джоро обнаружили в штате в 2014 году. В 2021 их количество резко увеличилось: люди находили сотни пауков в своих дворах.

«В прошлом году было несколько десятков пауков, и они доставляли неудобства, когда я работал во дворе. В этом году у меня их несколько сотен, и с беспорядочной паутиной все действительно стало жутким — как сцена из фильма „Боязнь пауков“», — рассказал один из местных жителей CBS News.

Ученые убеждены, что пауки Джоро распространятся по югу страны: местный климат похож на теплый и влажный климат Японии. Пауков уже нашли в соседней Южной Каролине

«Мы видим естественные приливы и отливы в популяциях многих различных видов, которые могут быть связаны с местными условиями, особенно с небольшими изменениями количества осадков», — комментирует Паула Кушинг, арахнолог из Денверского музея природы и науки.

Укусы паука Джоро не опасны для людей, собак и кошек, однако возможна аллергическая реакция. Кроме того, членистоногие не кусают, если не чувствуют угрозу.

Однако садоводы-любители и ботаники обеспокоены, как новый вид скажется на безопасности местных пауков, пчел и других насекомых.

Ожидается, что большая часть пауков исчезнет к концу ноября. В следующем году они могут вернуться — впрочем, предсказать это наверняка невозможно.

Заграница,Видео,CBS,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители