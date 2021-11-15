Почему французы и бельгийцы недолюбливают друг друга

Французы и бельгийцы зачастую подтрунивают над жизненным укладом друг друга. На сегодняшний день 60% бельгийцев составляют так называемые фламандцы и говорят на нидерландском языке. Они убеждены, что франкоговорящие валлоны виноваты во всех бедах Бельгии прошлого: якобы те их угнетали и продолжают делать это до сих пор.

Отсюда и неприязнь непосредственно к французам, но и те с бельгийцами дружбы не ищут и вот уже много лет подкалывают друг друга различными шутками и анекдотами.

Видео дня

«Как засунуть 12 бельгийцев в багажник машины?

Киньте в багажник кусочек картошки фри!»

Вот такой анекдот можно услышать от француза легко. Он намекает на излишнюю любовь бельгийцев к пиву и картошке фри.

Достаточно чопорные французы считают себя нацией изысканной, с тонкой душевной организацией и развитым чувством вкуса. В то время как бельгийцы для них зачастую — непритязательные простачки.

«Почему бельгийцы заходят в самолет голыми? Потому что там написано no smoking — без смокинга».

Впрочем, и бельгийцы не остаются в стороне и отвечают такими же шутливыми колкостями:

В офисном здании работают французы и бельгийцы. Со стороны французов висит плакат: «Здесь говорят по-французски!» Со стороны бельгийцев: «А здесь люди работают».

Еще один колкий анекдот от бельгийцев:

"Почему французы выбрали петуха своим символом? Это единственная птица, которая поет, стоя по колено в навозе".

Бельгиец, говорящий по-французски, глубоко оскорбится, если кто-то из путешественников решит, что он француз.

Впрочем и сами французы будут не рады такому сравнению, потому что считают бельгийцев хоть и соседями по территории, но совсем не дружественной нацией. В первую очередь, французов смущает непатриотичность Бельгийцев по отношению к своей стране.

Также французы уверены, что бельгийцы любой жизненный вопрос склонны решать так, как это было заведено в его роду еще много столетий назад, они не ищут инновационных путей и не стремятся упростить себе жизнь - это поражает креативных французов и заставляет их иронизировать над соседями.

Тем временем сами бельгийцы французов считают выскочками и хвастунами, с которыми лучше не связываться.