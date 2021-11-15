Почему американцы до сих пор носят стирать вещи в прачечную

Тот, кто часто путешествует по миру, замечает, что в разных странах к решению бытовых вопросов подходят совершенно непохожим образом. На этот раз поговорим об американцах и их любви (или это вынужденная мера?) к заведениям под названием laundry. Проще говоря, это прачечная — помещение с кучей стиральных машин, гладильных досок и сушилок. Почему в XXI веке в США все еще популярны прачечные — читайте в материале «Рамблера».

Запрет собственника жилья

В США развита система съема жилья. Многие американцы арендуют квартиру до тех пор, пока не решают оформить кредит на дом. В арендованной квартире удобно и легко жить, договор быстро заключается и расторгается, но есть одна особенность — владельцы многих жилых помещений просто-напросто запрещают устанавливать стиральные машинки. Это позволяет минимизировать случайные протечки воды и, как следствие, избежать замыкания в проводке.

В прачечных стирают крупные вещи

Такие как верхнюю одежду, одеяла и подушки, пледы и многое другое. Американцам проще закинуть вещи в автомобиль, доехать до прачечной и забрать вещи домой сразу после стирки, чем пользоваться услугами той же химчистки.

Это дешево

Американцы — народ экономный, а услуги прачечной стоят в разы дешевле, чем расходы на электричество и воду, включенные в счета за коммунальные платежи.

Экономия места

В Америке в небольших квартирах каждый квадратный метр стараются использовать с умом. Поэтому зачастую жильцы просто не хотят устанавливать дома сушку и стиральную машинку, чтобы не забивать пространство объемной бытовой техникой.

Это традиция