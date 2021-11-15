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Где в мире разрешено многомужество

Мария Иглина
1 час назад

Во всем мире существует всего несколько мест, где женщины могут себе позволить выходить замуж сразу за нескольких мужчин. "Рамблер" расскажет, где это разрешено на законодательном уровне.

Где в мире разрешено многомужество
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Непал

Многомужество узаконено лишь в нескольких районах страны, но для многих это вынужденная мера. Дело в том, что большая часть земель непригодна для земледелия, и поэтому некоторым женщинам приходится становиться женой не только своего возлюбленного, но и всех его братьев. Стоит отметить, что жену выбирает старший брат, он же и становится главой семьи и расписывает график интимной близости с супругой.

Тибет

Практически все жители Тибета исповедуют буддизм, который не запрещает многомужество. К тому же, там на 100 женщин приходится 113 мужчин, поэтому некоторые женщины имеют больше одного партнера. При этом девушки вольны самостоятельно выбирать мужа, с которым они хотят провести ночь, и при этом мужчина должен оставить у входа в комнату свою обувь, таким образом показав, что сегодня жена занята.

Меланезия

В этом месте женщины могут выбирать партнера как для деторождения, так и просто для любовных утех. Замужняя женщина вольна вести интимную жизнь с другими мужчинами и не испытывать при этом осуждение от других. Стоит отметить, что воспитанием детей в Меланезии по большей части занимаются отец и братья девушки.

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