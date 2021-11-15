Где в мире разрешено многомужество

Во всем мире существует всего несколько мест, где женщины могут себе позволить выходить замуж сразу за нескольких мужчин. "Рамблер" расскажет, где это разрешено на законодательном уровне.

Непал

Многомужество узаконено лишь в нескольких районах страны, но для многих это вынужденная мера. Дело в том, что большая часть земель непригодна для земледелия, и поэтому некоторым женщинам приходится становиться женой не только своего возлюбленного, но и всех его братьев. Стоит отметить, что жену выбирает старший брат, он же и становится главой семьи и расписывает график интимной близости с супругой.

Тибет

Практически все жители Тибета исповедуют буддизм, который не запрещает многомужество. К тому же, там на 100 женщин приходится 113 мужчин, поэтому некоторые женщины имеют больше одного партнера. При этом девушки вольны самостоятельно выбирать мужа, с которым они хотят провести ночь, и при этом мужчина должен оставить у входа в комнату свою обувь, таким образом показав, что сегодня жена занята.

Меланезия