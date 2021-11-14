Где в Европе стоит почти египетская пирамида

Рассказываем, откуда в простой голландской деревушке возникла пирамида, вдохновленная достопримечательностью египетской Гизы.
Пирамида Аустерлица находится между городами Амерсфорт и Утрехт, Нидерланды, территориально принадлежит муниципалитету Вауденберг. Ее высота — 36 метров. Пирамида располагается на одной из самых высоких точек Утрехтских холмов.
Идея сооружения принадлежит французскому генералу Огюсту Мармону, который вдохновился комплексом пирамид в городе Гиза, Египет.
В 1804 году на территории Вауденберга Мармон разбил военный лагерь. Солдаты выучили все тактики и в свободное время откровенно скучали. Чтобы чем-то занять своих бойцов, Мармон приказал построить пирамиду, какую он видел в 1798 во время египетской кампании Наполеона. Бригадный генерал сопровождал императора во всех его египетских и сирийских походах.
Солдаты справились с заданием на ура: за 27 дней возвели пирамиду из земли и травы, повторив даже ступеньки. Работали не только солдаты, но и весь офицерский состав. На вершину водрузили 13-метровый деревянный обелиск.
Пирамиду назвали «Горой Мармона» в честь автора проекта, но затем брат Наполеона, король Нидерландов Луи переименовал пирамиду. Новое имя сооружение получило в честь города Аустерлиц, возле которого Бонапарт победил русско-австрийские войска.
Пирамида из недолговечных материалов начала разрушаться после падения режима Бонапарта. В 19 веке удалось частично восстановить оригинальный обелиск.
В 2007 году пирамиду отреставрировали, открыли рядом лунопарк и детскую площадку. Сейчас к ней может приехать любой желающий; билет к пирамиде стоит 2,5 евро.