Почему в Японии запретили автоматы с поношенными трусами

Японские автоматы по продаже использованного нижнего белья стали легендой туристических форумов, которую используют, чтобы убедиться в «странности» японцев. В реальности подобные автоматы действительно существовали в начале 90-х, однако исчезли под давлением жителей.

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Буру-сера — широко распространенный в Японии фетиш на школьную форму, а в узком значении — на подростковое белье. В 90-х в секс-кварталах Токио открывались целые магазины, где продавали школьные юбки, чулки, блузки. Форму можно было купить себе самому или подарить девушке.

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Разумеется, в магазинах продавались новые товары, однако клиенты постоянно спрашивали, нет ли у них б\у предметов. Продавцы ответили на спрос и начали продавать вещи с эффектом поношенности. А затем и по-настоящему использованные вещи — к примеру, предлагали работницам носить белье весь день, а потом продать за хорошую цену.

Предприимчивые девушки поняли, как можно подзаработать и начали приносить в такие магазины свое белье. В выигрыше был и хозяин, и девушки. Но такая продажа была небезопасным делом. Девушкам приходилось либо сталкиваться лицом к лицу с продавцом, либо с клиентами. Несмотря на распространенность фетиша, зарабатывать на нем считалось грязным занятием. Кто-то мог «слить» в полицию или клиентам имя, домашний адрес или номер школы.

В начале 90-х неизвестный предприниматель совместил буру-сера и другой японский «фетиш» — торговые автоматы. В среднем в Японии на каждые 23 человека приходится один торговый автомат. В маленькой будке можно купить не только напитки и еду, но и галстуки, носки, комиксы и предметы гигиены.

Первые автоматы по продаже бывших в употреблении трусов появились в городе Тиба в 1993 году. Жители района пришли в ярость от такой торговли и сплотились, чтобы убрать автоматы со своих улиц. Проблема была не только в том, что белье было грязным, а что его отдавали на продажу несовершеннолетние.

Однако у полиции и администрации не было закона, чтобы осудить конкретно этот тип продажи. Автоматы были разрешены, секс-шопы — тоже. Будки обеспечивали анонимность продающих: белье могли отдавать как школьницы, так и взрослые.

Десять лет спустя в Токио приняли Положения о здоровом воспитании токийской молодежи, в которых конкретно криминализируется торговля использованным нижним бельем несовершеннолетних. Запрет на отдельные автоматы в общественных местах приняли в Японии в начале 00-х.