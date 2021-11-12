Большой участок скалы в Ист-Бич, Дорсет обвалился в результате проливных дождей. О происшествии сообщает сайт издания Daily Mail.

Очевидцы засняли на видео, как часть скалы стремительно падает на пляж, оставляя облако из пыли. Сейчас пляж покрыт 500 тоннами камня, щебня и грязи. Высота образовавшейся массы — около 12 метров. Высота скалы — 36 метров.

Офицеры береговой охраны Уэст-Бэй и Лайм-Реджис изучают причины обрушения, а пока что не подпускают людей к пляжу.

Ричард Эдмондс, внештатный геолог Лайм-Реджиса, прокомментировал ситуацию для Daily Mail:

«Это просто показывает, что обвалы совершенно непредсказуемы. Мы их наблюдаем после периодов проливного дождя и солнца <...> Теперь видно, что есть веская причина держаться подальше от скал».

Пляж был важным местом действия детективного сериала «Убийство на пляже» (Broadchurch) c Дэвидом Теннантом и Оливией Коулман в главных ролях. Сериал снимали в прибрежной деревне Вест-Бэй, Дорсет на Юрском побережье. После премьеры сериала в 2013 году место регулярно посещают туристы со всего света.

Кадр из сериала "Убийство на пляже"