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Британская кинодостопримечательность, которая обвалилась в море

Дарья Амосова
2 часа назад

Большой участок скалы в Ист-Бич, Дорсет обвалился в результате проливных дождей. О происшествии сообщает сайт издания Daily Mail.

Очевидцы засняли на видео, как часть скалы стремительно падает на пляж, оставляя облако из пыли. Сейчас пляж покрыт 500 тоннами камня, щебня и грязи. Высота образовавшейся массы — около 12 метров. Высота скалы — 36 метров.

Офицеры береговой охраны Уэст-Бэй и Лайм-Реджис изучают причины обрушения, а пока что не подпускают людей к пляжу.

Ричард Эдмондс, внештатный геолог Лайм-Реджиса, прокомментировал ситуацию для Daily Mail:

«Это просто показывает, что обвалы совершенно непредсказуемы. Мы их наблюдаем после периодов проливного дождя и солнца <...> Теперь видно, что есть веская причина держаться подальше от скал».

Пляж был важным местом действия детективного сериала «Убийство на пляже» (Broadchurch) c Дэвидом Теннантом и Оливией Коулман в главных ролях. Сериал снимали в прибрежной деревне Вест-Бэй, Дорсет на Юрском побережье. После премьеры сериала в 2013 году место регулярно посещают туристы со всего света.

Кадр из сериала "Убийство на пляже"

Песчаные скалы в этом районе постоянно рушатся, нередко наблюдаются камнепады и оползни. В декабре 2020 года со скал упало около 600 тонн камней и валунов. В 2012 на одном из участков побережья из-за обвала погибла туристка Шарлотта Блэкман.

Заграница,Видео,Дэвид Теннант,Daily Mail,
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