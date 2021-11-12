Как получить денежную компенсацию за задержку вашего рейса в Европе

К счастью, независимо от того, гражданином какой страны вы являетесь, в Европе действуют законы о правах пассажиров. Они реально защищают каждого в случае вылета позже времени, указанного в расписании. При задержке более трех часов вы имеете право на получение компенсации от авиакомпании, ответственной за это.

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Закон, известный как Постановление ЕС 261/2004, гласит следующее:

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Пассажиры имеют право на финансовую компенсацию за задержку рейса. Авиакомпании должны компенсировать пассажирам задержку рейса более чем на 3 часа в размере от 250 до 400 евро в зависимости от продолжительности маршрута. Если же рейс задерживается на 5 часов или более, вы имеете право на компенсацию в размере до 600 евро.

В правилах подробно описаны конкретные обстоятельства, которые возлагают на авиакомпанию ответственность за задержки рейсов, и точные условия компенсации.

Постановление ЕС EU261 применяется ко всем пассажирам любой международной авиакомпании, вылетающим из любой точки Евросоюза и прибывающим в европейское воздушное пространство или пролетающим над ним. Сюда включены рейсы, вылетающие из европейских аэропортов, не входящих в ЕС, например, из Швейцарии.

Важно отметить, что покрытие не распространяется на тех, кто летит:

- из-за пределов Европы в другое место за пределами Европы;

- из-за пределов Европы в Европу;

- рейсами европейских авиакомпаний, которые не пересекают воздушное пространство Европы

Кроме того, любая задержка по причине чрезвычайных обстоятельств, таких как плохая погода, террористический акт, нарушение безопасности или любые другие подобные причины, не подлежит компенсации со стороны перевозчика.

Итак, как потребовать компенсацию, если рейс задержали в Европе? Инструкция:

Если вы чувствуете, что имеете право на компенсацию за задержку рейса в Европе, вам необходимо сделать несколько вещей.

Поговорите с представителем авиакомпании

Если вы находитесь в аэропорту, лучше всего сразу подойти к окну или стойке авиакомпании. Там нужно будет заполнить формуляр на получение компенсации за задержанный рейс в соответствии с требованиями eu261.

Удаленно заполните формуляр и предоставьте документы

Если вы уже покинули аэропорт или прошло некоторое время с момента первоначальной задержки рейса, вам необходимо заполнить анкету с указанием номера рейса, вашего имени, подтверждения оплаты билета и причины задержки рейса. Некоторые перевозчики предлагают эти формы онлайн, а некоторые необходимо распечатать, заполнить и отправить в авиакомпанию. Кроме того, можно заполнить онлайн-форму, связавшись с любой из компаний, специализирующихся на оказании помощи пассажирам в получении компенсаций.

Если в одном бронировании было задержано два сегмента, нужно подавать две отдельные претензии.

Вам также понадобятся копии или фотографии вашего билета и посадочного талона, а также копия паспорта или удостоверения личности.