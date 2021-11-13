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В каких странах майонез продают в тюбике

Дарья Амосова
1 час назад

Обычно холодный соус продают в пластиковых бутылках, а под Новый год — в стеклянных банках. Однако в части европейских стран майонез продают в тюбике, как из под зубной пасты. Рассказываем, в магазинах каких стран можно такое встретить.

В каких странах майонез продают в тюбике
Фото: Reddit @rojikku_mahotsukaiReddit @rojikku_mahotsukai

Майонез в тюбике продают в магазинах Нидерландов, Дании, Сербии и других европейских стран. В Европе единое экономическое пространство, и поэтому соус можно встретить почти в любом большом магазине. Иногда такой майонез завозят и в продуктовые магазины гипермаркеты США.

О необычной таре рассказал участник форума Reddit @rojikku_mahotsukai. Он опубликовал фото из ресторана с подписью «Майонез в тюбике для клея в Амстердаме» .

В комментариях люди отметили, что в их стране соус в подобной таре также распространен .

@DickFuckMaGoo: «У нас такие есть в Дании .Абсолютно нормальная штука» .

Другой комментатор отметил, что майонезом дело не ограничивается.

@OldNewStreng: «Я знаю, что есть тюбики с горчицей, томатной пастой, майонезом, но почему бы и нет?».

Например, в России в тюбиках продают горчицу и сырный соус.

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