Праздник Галунган: кого балийцы приносят в жертву богам

В этническом отношении, балийцы – своеобразный «сплав» малайцев, меланезийцев, индусов, китайцев и представителей коренных народов Индонезии. Преобладающей религией на острове является так называемый балийский индуизм, который пропагандирует идею соблюдения культа предков. Именно поэтому местные жители так трепетно относятся к празднику Галунгану, который считается одним из самых значимых и масштабных для балийцев. Подробнее о нем читайте в материале «Рамблера».

Фото: @wanderskyy @wanderskyy

Галунган не просто праздник: правильнее его будет назвать фестивалем, так как длится он целых 10 дней. Большую часть этого времени местные жители не работают, посвящая себя подготовке к торжеству: сооружению украшений, приготовлению подношений, молитвам и встрече с родными. Для балийцев это, по сути, тоже самое, что для нас Новый год, только отмечается он не по общепринятому грегорианскому календарю. Галунган наступает через каждый 210 дней в соответствии с балийским календарем Павукон и лунным циклом. В 2021 году начало празднования выпало на 10 ноября.

@cangguvillage

Балийцы верят, что в этот период боги спускаются с вулкана Агунга на землю, а вместе с ними приходят и души усопших предков каждой семьи. Возвращаются обратно они в Кунинган – так называется 10-й день фестиваля. Галунган также символизирует победу религии над безверием, триумф добра перед лицом зла, спасение мира от темных сил. Поэтому подготовка к торжеству у местных жителей проходит полным ходом.

Главный символ фестиваля – пенджор. Он представляет собой восьмиметровый бамбуковый шест, украшенный лентами, листьями бананов и необработанным рисом. Делают их, как правило, вручную всей семьей, после чего мужчины устанавливают сооружения рядом с воротами домов. Балийцы верят, что пенджор является своего рода мостом, по которому как раз и спускаются боги и духи предков.

@wanderskyy

Особую роль в преддверии праздника отводят угощениям и подношениям. Еще за три дня до фестиваля жители начинают готовить бананы: зеленые плоды накрывают глиняными горшками, и, чтобы они быстрее созревали, поджигают внутри крынок кокосовую шелуху. Еще одной важной традицией является приготовление рисовых пирожков. И, конечно, не обходится без так называемого жертвоприношения. За день до Галунгана мужчины режут свиней и черепах для религиозных обрядов.

С восходом солнца в день Галунгана все балийцы отправляются в родовые храмы. Туда они приносят все приготовленные заранее подношения, молятся богам и общаются со своими предками. Для праздненства жители надевают свои лучшие наряды: большинство облачаются в белое одеяние и саронг – полосу цветной хлопчатобумажной ткани, которая обертывается вокруг пояса и прикрывает нижнюю часть тела до щиколоток, наподобие длинной юбки.

@wanderskyy

Согласно негласному правилу, на Бали во время Галунгана принято давать работникам оплачиваемые выходные дни: как минимум трое суток из десяти. Кроме того, если фестиваль выпадает лишь раз в 365 дней, то работодатель обязан выплатить сотруднику-индуисту сумму в размере одной месячной зарплаты на связанные с праздником расходы. Если же торжество отмечается дважды в год, то оклад тоже выдается дважды, но по половине на каждый праздник.