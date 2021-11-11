Обитатели Красного моря, которые могут вас убить

Красное море славится своими морскими обитателями. Многие люди приезжают в Египет ради дайвинга, чтобы посмотреть на разновидности рыб, кораллов и получить впечатления от подводного мира. Однако красота Красного моря может быть опасна, поэтому перед поездкой в Египет стоит подготовиться и узнать, с какими опасностями вы можете столкнуться. "Рамблер" рассказывает о морских гадах, которые живут в Красном море.

Акулы

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Это — самые опасные рыбы в Красном море. В Египте обитает около 30 разных видос акул, самые опасные из которых — тигровая и длиннокрылая. Первые могут достигать 5,5 метров в длину, известны случаи в истории, когда они нападали на человека. После нападений хищников отстреливают, но они продолжают нападать на людей. Вторые достигают четырех метров в длину, а их максимальный вес — 167,4 килограмма. Океанологии называют этот вид "самым опасным из всех акул". Именно они атаковали людей в Шарм-эш-шейхе в 2010 году недалеко от берега.

Египет занимает 12 место по нападениям акул в мире. За последние 10 лет в этой стране было зафиксировано 12 атак акул, 3 их которых закончились летальным исходом. Чтобы не стать жертвой хищника, старайтесь не отплывать далеко от берега, а на дайвинге держитесь инструктора.

Скаты

В Красном море обитает два вида скатов: электрический и хвостокол. Первые могут создавать небольшое напряжение и передавать его человеку. Малые особи создают напряжение в 8 вольт, что не опасно для человека, а вот более крупные могут "поделиться" разрядом в 200 вольт, в таком случае встреча со скатом может быть фатальной. Скат-хвостокол имеет на своем хвосте шип с ядом, который опасен для человека. Наибольшую угрозу создают именно они, так как обитают на мелководье и зарываются в песок на дне. Человек может случайно наступить на него, а для защиты рыба будет использовать свой хвост. Поэтому, если вы не хотите подвергнуться нападению этой рыбы, лучше плавать аккуратно и всегда смотреть под ноги.

Морские ежи

Этот вид подводных обитателей может встретиться и на песчаных пляжах, но на рифовых встречается гораздо чаще. Бывают дни прилива в Египте, когда море становится буквально усеяно морскими ежами. В отелях их, конечно, убивают, но не всегда успевают это сделать до прихода туристов или делают это не полностью, так что в Египте шанс наступить на морского ежа очень велик.

«Просто сплошная черная полоса в несколько метров. Я очень боюсь наступить на ежа и пролежать несколько дней с воспалением в ноге или вообще загреметь в больницу», — рассказывают туристы, которые столкнулись с подобной аномалией.

Известно, что в иглах морского ежа содержится яд, но его слишком мало для того, чтобы убить человека. Смертельной опасностью может стать анафилактический шок — реакция на яд морского ежа. Кроме того, после того, как вы на него наступите, вам может быть очень больно, а извлекать иглы из ноги должны только квалифицированные врачи.

Морские змеи