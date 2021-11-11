Веселое кладбище: как появилась достопримечательность Румынии

В небольшом селе на территории Румынии есть необычная достопримечательность "Веселое кладбище". "Рамблер" рассказывает, чем оно веселит и как появилось это туристическое место.

Необычное кладбище Чимитирул-Весел (Cimitirul Vesel), что в переводе с румынского означает "Веселое кладбище" расположено в селе Сепынца. Оно демонстрирует уникальный образец похоронной культуры, которая появилась в этой стране. Конечно, большинство кладбищ в Румынии больше похожи на традиционные и туристы приезжают туда, чтобы посетить места захоронения известных личностей. Это кладбище посещают для того, чтобы посмотреть на фрески надгробий и изменить свое отношение к смерти и ритуалам погребения.

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История появления

Идея появления этого кладбища принадлежит мужчине по имени Стан Йон Пэтраш. В 1930-х годах он изготовил первый крест и украсил его разноцветной фреской. Со временем к нему начали приходить и другие жители с просьбой изготовить необычное надгробие. Всего за свою жизнь он сделал около 800 штук, а потом и сам нашел последний приют в этом месте. Он скончался в 1960 году. Надпись на его надгробии гласит: "За всю свою жизнь я никому не причинил зла..."

Сейчас изготовлением памятников занимается местный философ и поэт Думитру Поп. Он был учеником Пэтраша и стал его последователем. Рядом с кладбищем расположена его мастерская, где и по сей день можно заказать цветное надгробие и даже его доставку в другую страну. Однако в России, например, нужно получить специальное разрешение на установку такого необычного памятника. Стоимость одной могильной плиты начинается от 200 евро, но каждый случай мастер рассматривает индивидуально, поэтому цена может варьироваться и до тысячи евро.

Кто там похоронен

Все надгробия здесь разноцветные и украшены фресками. Издалека памятник похож на крест, внизу которого расположена плита с картинкой и надписями на румынском. На такие памятники вешают небольшие венки. Вокруг фресок и надписей имеются украшения в виде цветов и различных орнаментов. Их изготавливают по желанию семьи.

На самой плите изображены сюжеты из жизни покойного, которые могут рассказать о его профессии, хобби или просто о том, чем он любил заниматься при жизни. Некоторые родственники просят увековечить сюжеты того, как человек скончался, поэтому нередко на памятниках можно видеть людей, переходящих дорогу, распивающих спиртное или человека в больничной палате.

Здесь есть и дети, играющие в мяч, и бабушки у плиты и мужчины за рулем. Традиционного Rest in peace (Прим. ред. — "Покойся с миром" — традиционная надпись для западной культуры) здесь нет. Зато на крестах можно разглядеть необычные четверостишия от семьи и друзей почившего человека. Все они написаны на румынском, но те, кто переводили их, отмечают, что форма послания для последнего пути — довольно фривольная. Вместе с шутливыми фресками родственники хотят разнообразить кладбище ободряющими текстами. Вот примеры некоторых из них:

"Здесь покоюсь я, а ты читаешь. А если бы ты отдыхал, то читал бы я", "Было время, когда я увлекался напитками, любил выпить. Смотрите хорошо, друзья, чтоб не было с вами так, как случилось со мной", "Под этим камнем лежит теща моя. Когда она еще три дня прожила, то вечным сном почивал бы я, а читала эти слова она"