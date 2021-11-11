Почему в Турции почти нет курортов у Черного моря

Курортная зона Турции в основном располагается на побережье Эгейского и Средиземного морей, а вот черноморское побережье особой популярностью не пользуется. О том, почему турки не жалуют Черное море, читайте в материале "Рамблера".

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Побережье Черного моря в Турции протяженностью не уступает береговой линии Средиземного и Эгейского моря вместе взятых и составляет около 1700 километров. Однако курортов там на порядок меньше, чем на эгейском и средиземноморском побережьях. Объяснить эту странность на самом деле довольно легко. В большей степени такое "пренебрежение" берегом Черного моря в Турции обусловлено менее пригодными климатическими условиями. В отличие от южных берегов (Эгейское и Средиземное моря), в северной части страны более холодно, а следовательно, курортный сезон из-за этого непродолжительный: с начала июня до конца сентября. Температура морской воды также на порядок прохладнее: в среднем около +24 градусов.

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Для сравнения, например, в Средиземном море вода нагревается летом до 28,5 градусов. И если русские туристы к относительно прохладной черноморской воде привыкли, да и не слишком теплой погодой их тоже сложно напугать, то европейцы, например, не очень жалуют такие условия. Как правило, большинство туристов выбирают для отдыха турецкие регионы с подходящим для курортов климатом и комфортной температурой воды. Коими, собственно, и являются побережья Эгейского и Средиземного морей, где отдыхать и купаться можно с апреля до ноября.

Еще одна причина не слишком бурного развития туристической отрасли на черноморском побережье Турции заключается в не слишком подходящем для этого рельефе. Здесь в основном гористая местность, где довольно сложно и затратно строить дома и отели. Да и любителям походить по мягкому песочку вдоль линии прибоя здесь делать нечего: больших песчаных пляжей тут нет: галька, щебень и довольно крупные камни усеивают прибрежную зону.