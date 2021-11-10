Каких туристов считают самыми жадными

Самыми щедрыми туристами считаются жители из Швейцарии, США, Австрии, Мексики, Австралии и ряда других стран. Они не скупятся на чаевые, проживание, на шведском столе не берут все подряд и, в целом, не экономят на своем отдыхе. "Рамблер" расскажет о путешественниках, которых считают самыми жадными.

Одними из самых жадных туристов оказались французы. Они торгуются до самого упора, при каждом удобном случае требуют скидку или бесплатное обслуживание и почти совсем не ездят на автомобиле. Также ведут себя итальянцы, только уже в более скандальной форме, особенно мужчины. И несмотря на все анекдоты про евреев, они никогда не упустят шанс сэкономить.

А совсем недавно жители Турции пожаловались на жадность россиян. Выяснилось, что российские туристы, которые стали основными отдыхающими на турецких курортах в 2021 году, оставляют недостаточно чаевых персоналу отелей. На скупость соотечественников пожаловалась президент платформы помощи и солидарности сотрудников туризма Анталии Эмине Гюльшах.

"В этом году сотрудники туризма не получили достаточно чаевых, чтобы "прожить" зимний сезон, так как доля немецких туристов была на очень низком уровне. Россияне не оставляют много чаевых. Они дают максимум один доллар",

— пожаловалась Гюльшах, передает Turkiye Turizm.