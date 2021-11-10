Почему в Нидерландах мусорки под землей

Подземные контейнеры — простое, но гениальное решение, которое помогло нидерландским городам избавиться от вони, мусора на улицах и крыс. Рассказываем подробнее ниже.

Как выглядят подземные мусорки

Снаружи контейнеры не отличаются от обычных баков. Они квадратные, металлические и с отверстием посередине.

Но сам ящик не собирает мусор, а работает как труба. Собственно мусорный контейнер находится под землей. Его вместимость — от 100 до 130 литров.

В престижных районах Амстердама и Гааги на баках установлены контактные считыватели. Открыть контейнер можно, прислонив пластиковую карточку — их выдают жителям района бесплатно. В такие контейнеры нередко вставлены датчики, которые отслеживают наполненность и сигналом сообщают, что мусор уже не влезает.

Зачем они нужны

Главное преимущество подземных баков — рядом с ним не копится мусор. Благодаря внутреннему хранилищу в бак помещаются отходы с нескольких домов, а машины приезжают за мусором примерно раз в неделю.

Рядом с контейнером нельзя просто оставить полный мусора пакет. Благодаря этому на улицах чисто, рядом ничего не валяется, а к останкам еды не прибегают крысы или бродячие кошки. И, главное, никакого неприятного запаха.

У конструкции есть и недостатки. Внутрь можно выкинуть мусор в мешке или пакете, но нельзя что-то вылить или высыпать — это замарает контейнер, и от него будет плохо пахнуть. Крупногабаритные отходы, вроде мебели, также нельзя выкидывать — их можно только сдавать на переработку.

Контейнерами нельзя пользоваться кафе и магазинам: у компаний должна быть своя система сбыта мусора. Наконец, запрещено выбрасывать мусор с 22:00 до 7:00 утра: удары пакетов об бак мешают жителям спать.

Где они стоят