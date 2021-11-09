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Плюсы и минусы: стоит ли лететь на Новый год в Стамбул

Даша Краснова
1 час назад

Многие люди стремятся уехать из России во время новогодних праздников. Самым популярным направлением и зимой, и летом остается Турция. "Рамблер" выяснил, стоит ли ехать зимой в Стамбул.

Плюсы и минусы: стоит ли лететь на Новый год в Стамбул
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы въехать в Турцию понадобится один из трех документов:

сертификат о вакцинации двумя компонентами Спутник V, справка о перенесенном в последние 6 месяцев COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Конечно, погода в Стамбуле на Новый год отличается от московской, но и тепла ждать не стоит. Сильных морозов не будет, зато дожди в январском Стамбуле — регулярное явление. Иногда случаются снегопады, однако снег надолго не задерживается. Зато солнца в но больше.

Стамбульская погода часто меняется. Ясный день может в одночасье превратиться с зиму со снегопадом и пронизывающим ветром. А метеорологи не дают точные прогнозы более, чем на 1-2 дня. В среднем, температура воздуха зимой в Турции колеблется в пределах +6-12 градусов. Но не стоит забывать и о пронизывающем ветре!

Куртка с капюшоном, шарф, шапка, ботинки и перчатки — все это пригодится вам в поездке. Зато туристов будет совсем немного, и вы сможете вдоволь насладиться местными достопримечательностями.

А посмотреть есть что — собор святой Софии, Голубая мечеть, монастырь Хора и дворец Долмабахче. Также можно поехать в Каппадокию, чтобы прокатиться на воздушном шаре, и сплавать на Принцевы острова.

Новогодняя ночь в Стамбуле отмечается с чуть меньшим размахом, чем в Западной Европе и России. Например, здесь запрещены фейерверки. Однако новогодние украшения присутствуют, а все кафе и рестораны забиты! Места в них начинают бронировать аж с сентября, так как Новый год в Турции — все равно событие важное.

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