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«Ковид-паспорта» в Грузии: что это и как получить туристам

Анна Шутова
52 минуты назад

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в администрации правительства заявил, что с 1 декабря в стране вводятся "зеленые паспорта". Что это такое и как они повлияют на туристов — в материале "Рамблера".

«Ковид-паспорта» в Грузии: как получить туристам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Требование будет распространятся на всех граждан Грузии старше 18 лет и на приезжающих на отдых иностранцев. "Зеленый статус" присваивается при наличии одного из документов:

  • сертификата о полной вакцинации;
  • отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа;
  • отрицательного теста на антиген, сделанного не позднее, чем за 24 часа до предъявления;
  • справки, подтверждающей, что человек переболел коронавирусом.

С 1 декабря "зеленый паспорт" будут требовать при посещении общественных мест, среди которых:

  • рестораны, кафе и бары;
  • кинотеатры и театры;
  • музеи и концертные залы;
  • развлекательные центры;
  • казино;
  • спа-центры и фитнес-залы;
  • гостиницы;
  • канатные дороги горнолыжных курортов.

Как написал блогер Николай Левшиц в своем Telegram-канале о Грузии, узнать свой статус можно на сайте covidpass.moh.gov.ge. Также можно задать все интересующие вопросы, позвонив на общую горячую линию 144 или в Минздрав — 1505.

По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью в стране "по-прежнему тяжелая":

"В клиниках, по заявлению замминистра здравоохранения Тамар Габуния, не остается свободных мест...На данный момент в стране вакцинировано 35% взрослого населения".

Заграница,Ираклий Гарибашвили,Николай Левшиц,Минздрав РФ,
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