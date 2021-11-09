«Ковид-паспорта» в Грузии: как получить туристам

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в администрации правительства заявил, что с 1 декабря в стране вводятся "зеленые паспорта". Что это такое и как они повлияют на туристов — в материале "Рамблера".
Требование будет распространятся на всех граждан Грузии старше 18 лет и на приезжающих на отдых иностранцев. "Зеленый статус" присваивается при наличии одного из документов:
С 1 декабря "зеленый паспорт" будут требовать при посещении общественных мест, среди которых:
Как написал блогер Николай Левшиц в своем Telegram-канале о Грузии, узнать свой статус можно на сайте covidpass.moh.gov.ge. Также можно задать все интересующие вопросы, позвонив на общую горячую линию 144 или в Минздрав — 1505.
По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью в стране "по-прежнему тяжелая":
"В клиниках, по заявлению замминистра здравоохранения Тамар Габуния, не остается свободных мест...На данный момент в стране вакцинировано 35% взрослого населения".