«Ковид-паспорта» в Грузии: как получить туристам

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в администрации правительства заявил, что с 1 декабря в стране вводятся "зеленые паспорта". Что это такое и как они повлияют на туристов — в материале "Рамблера".

Требование будет распространятся на всех граждан Грузии старше 18 лет и на приезжающих на отдых иностранцев. "Зеленый статус" присваивается при наличии одного из документов:

сертификата о полной вакцинации;

отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа;

отрицательного теста на антиген, сделанного не позднее, чем за 24 часа до предъявления;

справки, подтверждающей, что человек переболел коронавирусом.

С 1 декабря "зеленый паспорт" будут требовать при посещении общественных мест, среди которых:

рестораны, кафе и бары;

кинотеатры и театры;

музеи и концертные залы;

развлекательные центры;

казино;

спа-центры и фитнес-залы;

гостиницы;

канатные дороги горнолыжных курортов.

Как написал блогер Николай Левшиц в своем Telegram-канале о Грузии, узнать свой статус можно на сайте covidpass.moh.gov.ge. Также можно задать все интересующие вопросы, позвонив на общую горячую линию 144 или в Минздрав — 1505.

По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью в стране "по-прежнему тяжелая":