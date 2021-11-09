Закрытые города, куда не пускают туристов

В послевоенные годы в СССР и США создавали закрытые города для ученых, где занимались секретными разработками. Сейчас в этом уже нет необходимости, но в мире существуют другие закрытые города, куда туристам попасть либо невозможно, либо очень тяжело. О закрытых городах, которые до сих пор существуют в мире, — в материале "Рамблера".

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Мекка и Медина, Саудовская Аравия

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Эти два города расположены в Саудовской Аравии и считаются священными в исламе. Они оба являются центрами паломничества мусульман, и если увы не являетесь приверженцами ислама, то попасть туда невозможно, так как это запрещено законом страны.

В Мекке расположена самая главная мечеть Аль-Харам, внутри которой находится главная мусульманская святыня Кааба — черный куб, священный центр ислама. К ней все мусульмане обращают свое лицо вов ревя молитвы, таким образом этот куб является священным центром для всех приверженцев религии.

Медина известна тем, что там жил и умер пророк Мухаммед. Там же расположена мечеть, где он похоронен. Рядом с ним покоятся останки два двух праведных халифов Абу Бакра и Умара ибн аль-Хаттаба. Рядом с Мединой расположена первая в мире мечеть Аль-Куба.

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Чтобы попасть в Мекку нужна специальная виза и разрешение от действующего короля, поэтому даже не все мусульмане туда попадают. В любом случае, данных о попадании современных христиан в эти закрытые города нет. Даже если у них это и получалось, то они об этом не рассказывают.

Могадишо, Сомали

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Столица Сомали представляет собой одну большую крепость, окруженную блокпостами, которые контролируют миротворцы. В ней расположен, в том числе, и главный порт страны. Долгое время в Сомали идет Гражданская война, но миротворцам удалось установить контроль над столице в начале десятых. Несмотря на это, некоторые группировки все еще остались в городе и из соображений безопасности туристов туда не пускают.

Приезд туристов вызывает в городе переполох среди бандитских группировок. Эксперты говорят, что безопасность в городе возросла, но на самом деле не так велика для того, чтобы туда можно было пускать туристов.

Кроме того, из-за того, что столица контролируется миротворцами, в столицу начали стягиваться люди из регионов для повышения уровня жизни. Вместе с ними существует риск возвращения преступных группировок. Сомали же считается одной из самых закрытых стран в мире после КНДР, куда попасть невозможно. Здесь существуют послабления, но не каждый турист осмелиться приехать сюда.

Сан-Педро-Сула, Гондурас

Туристам в принципе не рекомендуется посещать многие страны Латинской Америки из-за того, что там царит бедность, разруха и процветает бандитизм. Одним из самых опасных городов в мире является Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Одной из причин этого звания являются мексиканские наркокартели, которые властвуют в городе. Они регулярно устраивают перестрелки, в которых не щадят никого: ни прохожих, ни туристов. Раньше в городе отливались слитки золота, которые направляли в Испанию, поэтому регулярно совершались набеги на местный монетный двор. В итоге его перенесли дальше от побережья, но бандитские разборки на этом не закончились. На улицах города царит беззаконие и разбои.