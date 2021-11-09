Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Что сейчас происходит на курортах Таиланда

Диана Товсепова
1 час назад

С 1 ноября вступил в силу новый протокол Туристического управления Таиланда (ТАТ) о въезде в страну. Согласно решению властей, россиянам, привитым «Спутником V», в рамках новой программы доступны 17 направлений.

Что происходит в Таиланде. Впечатления туристов
Фото: Кадр из видео YouTubeКадр из видео YouTube

Так, российские туристы с прививкой получают доступ в 17 "голубых зон" — провинций. принимающих привитых туристов по программе "песочница". Въезжать теперь можно на Пхукет, Бангкое, Чонбури (Паттайя), Чиангмай и в другие регионы.

Туристы уже появляются на тайских пляжах и рассказывают в Сети своих впечатлениях. На YouTube уже появилось несколько видеоотчетов от отдыхающих в Паттайе. Один из авторв наводи камеру на пустой пляж и иронизирует о "миллионах туристов":

"Время 11:30, но, если я приду сюда днем, людей вряд ли будет больше. Здесь скучно и нечем заняться", – жалуется он, показывая нефункционирующую пляжную инфраструктуру. Его слова цитирует Tourdom.ru.

Однако отсутствие толп туристов во многом даже улучшает ситуацию: более чистое море и низкие цены на жилье.

"Квартиру, за которую прежде просили 10–12 тыс. бат в месяц, теперь можно снять за 5–6 тыс.".

В роликах показывают и фестиваль, прошедший в Паттайе 5 ноября. Зрителей очень мало, а музыканты будто бы играют для себя.

Кадр из видео YouTube

Другой турист показал некогда шумную ночную улицу курорта, где большинство баров и развлечений теперь не функционируют.

Туристы объясняют, что Паттайя, куда раньше туристы приезжали за вечеринками и шумным отдыхом, теперь больше подходит для тихого спокойного пляжного отпуска.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители