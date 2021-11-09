Что происходит в Таиланде. Впечатления туристов

С 1 ноября вступил в силу новый протокол Туристического управления Таиланда (ТАТ) о въезде в страну. Согласно решению властей, россиянам, привитым «Спутником V», в рамках новой программы доступны 17 направлений.

Фото: Кадр из видео YouTube Кадр из видео YouTube

Так, российские туристы с прививкой получают доступ в 17 "голубых зон" — провинций. принимающих привитых туристов по программе "песочница". Въезжать теперь можно на Пхукет, Бангкое, Чонбури (Паттайя), Чиангмай и в другие регионы.

Туристы уже появляются на тайских пляжах и рассказывают в Сети своих впечатлениях. На YouTube уже появилось несколько видеоотчетов от отдыхающих в Паттайе. Один из авторв наводи камеру на пустой пляж и иронизирует о "миллионах туристов":

"Время 11:30, но, если я приду сюда днем, людей вряд ли будет больше. Здесь скучно и нечем заняться", – жалуется он, показывая нефункционирующую пляжную инфраструктуру. Его слова цитирует Tourdom.ru.

Однако отсутствие толп туристов во многом даже улучшает ситуацию: более чистое море и низкие цены на жилье.

"Квартиру, за которую прежде просили 10–12 тыс. бат в месяц, теперь можно снять за 5–6 тыс.".

В роликах показывают и фестиваль, прошедший в Паттайе 5 ноября. Зрителей очень мало, а музыканты будто бы играют для себя.

Кадр из видео YouTube

Другой турист показал некогда шумную ночную улицу курорта, где большинство баров и развлечений теперь не функционируют.